Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini Senin 20 November: Ekuador vs Brasil, Spanyol vs Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala Dunia U-17 2023 pada Senin, 20 November 2023, akan memasuki babak 16 besar. Hari ini akan ada dua laga yang berlangsung, yang sama-sama disiarkan oleh Indosiar.

Pada sore hari, mulai 15.30 WIB, akan hadir laga Ekuador vs Brasil. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Manahan, Solo.

Ekuador lolos sebagai runner-up Grup A. Negara ini, bersama Maroko, lolos dengan menyisihkan Timnas U-17 Indonesia.

Adapun Timnas Brasil melaju sebagai runner-up Grup C. Tim juara bertahan ini berada di bawah Inggris karena sempat kalah dalam laga pertamanya.

Pada malam hari, mulai 19.00 WIB, laga Spanyol vs Jepang yang akan tersaji. Pertandingan ini juga akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo.

Spanyol lolos sebagai juara Grup B. Mereka memuncaki klasemen meski sempat sekali ditahan imbang lawannya. Adapun Jepang lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik, dari Grup D.

Jadwal Babak 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

Senin, 20 November 2023

15.30 Ekuador vs Brasil (Stadion Manahan, Solo, live Indosiar dan Vidio)

19.00 Spanyol vs Jepang (Stadion Manahan, Solo, live Indosiar dan Vidio).

Jadwal Hari Berikutnya

Selasa, 21 November 2023

15.30 Mali vs Meksiko (Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, live Indosiar dan Vidio)

15.30 Jerman vs Amerika (Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, live SCTV dan Vidio)

19.00 Maroko vs Iran (Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, live SCTV dan Vidio)

19.00 Argentina vs Venezuela (Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, live Indosiar dan Vidio).

Rabu, 22 November 2023

15.30 Inggris vs Uzbekistan (JIS, live Indosiar dan Vidio)

19.00 Prancis vs Senegal (JIS, live Indosiar dan Vidio).

