Prediksi Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Pekan Ke-22 Liga 1 Sabtu 9 Desember: Jadwal Live, H2H, Fakta Penting, Susunan Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-22 pada Sabtu, 9 Desember 2023, akan menampilkan laga besar: Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, mulai 15.00 WIB.

Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Live streaming-nya juga bisa disimak lewat layanan Vidio.

Macan Kemayoran, julukan Persija, datang dengan catatan tidak terkalahkan pada empat laga terakhirnya. Namun, dalam dua terkininya mereka selalu mengalami hasil imbang.

Sementara itu Pesebaya sudah gagal menang dalam enam pertandingan terakhir, empat di antaranya mengalami kekalahan, termasuk sekali saat main di kandang. Tim berjuluk Bajul Ijo itu sudah gagal mencetak gol dalam tiga laga terakhir, namun semua terjadi ketka bermain di luar Surabaya (main tandang).

Adapun untuk bentrokan nanti, Persija masih belum bisa diperkuat Gustavo Almeida dan tak bisa memainkan Ondrej Kudela karena saksi akumulasi kartu.

Persebaya kini menempati posisi ke-14 dengan nilai 23. Sedangkan Persija Jakarta ada di urutan kesembilan dengan nilai 28.

Fakta Menarik Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta:

1. Persebaya tak pernah menang dari Persija dalam empat pertemuan terakhir di Liga 1 (2 imbang dan 2 kalah). Bajul Ijo juga tidak bisa meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhirnya (4 imbang dan 2 kalah).

2. Macan Kemayoran merupakan tim dengan status spesialis imbang kedua di era Liga 1 dengan 58 seri. Empat di antaranya saat menghadapi Persebaya. Menyongsong duel nanti, Persija belum terkalahkan dalam empat laga terkini (2 menang dan 2 imbang).

3. Persija merupakan tim terbanyak kedua mendapat penalti di era Liga 1 (41 penalti).

4. Bruno Moreira merupakan pencetak gol terbanyak kedua bagi Persebaya dalam tiga tahun terakhir; 15 gol. Di Liga 1 2023-2024, ia jadi yang tersubur dengan 8 gol.

5. Marko Simic (Persija) jadi momok bagi Persebaya sebab sudah menciptakan dua gol dalam tiga pertandingan tandangnya.

6. Riko Simanjuntak (Persija) melaju sendirian sebagai pemain dengan caps terbanyak di era Liga 1 (172 penampilan).

7. Ryo Matsumura (Persija) jadi salah satu pemain asal Jepang tersubur kedua di era Liga 1 dengan 18 gol), setara Shohei Matsunaga.

8. Aji Kusuma (Persija) merupakan pemain pengganti tersubur bagi Persija dengan dua gol. Sejauh musim ini, Macan Kemayoran sudah mencetak empat gol dari pemain pengganti.

9. Rizky Ridho (Persija) bakal "pulang" untuk pertama kalinya, kembali main di markas Persebaya, namun kini sebagai musuh setelah hengkang pada akhir musim lalu.

10. Persija merupakan tim dengan catatan umpan sukses terbanyak per laga hingga pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 dengan 343 operan sukses per pertandingan. Sementara itu Persebaya menjadi tim paling sedikit menciptakan peluang sejauh musim ini berjalan (113 peluang) atau enam peluang per laga.

Rapor Lima Pertemuan Terakhir Kedua Tim:

30/07/2023 - Persija Jakarta 1-0 Persebaya Surabaya

05/04/2023 - Persebaya Surabaya 0-1 Persija Jakarta

16/12/2022 - Persija Jakarta 1-1 Persebaya Surabaya

14/02/2022 - Persebaya Surabaya 3-3 Persija Jakarta

26/10/2021 - Persija Jakarta 0-1 Persebaya Surabaya.

Perkiraan Susunan Pemain

Persebaya Surabaya (4-3-3): Ernando Ari; Kasim Botan, Yan Victor, Kadek Raditya, Arief Catur; Muhammad Hidayat, Song Ui-young, Muhammad Iqbal; Robson Duarte, Paulo Henrique, Bruno Moreira;

Pelatih: Muhammad Alimudin (careteker).

Persija Jakarta (3-5-2): Andritany Ardhiyasa; Muhammad Ferarri, Hansamu Yama, Rizky Ridho; Oliver Bias, Resky Fandi, Maciej Gajos, Hanif Sjahbandi, Firza Andika; Ryo Matsumura, Marko Simic;

Pelatih: Thomas Doll.

Prediksi Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta

Melihat perbandingan performa dan lokasi pertandingan ini, kedua tim memiliki peluang menang yang sama besar. Kemungkinan laga berakhir seri juga akan sangat terbuka.

