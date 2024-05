Final Liga Champions 2023-2024: Begini Perbandingan Kekuatan Borussia Dortmund dan Real Madrid

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Borussia Dortmund dan Real Madrid akan bertemu di babak final Liga Champions 2023-2024. Kedua tim akan berebut gelar juara dalam pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Wembley, Sabtu waktu setempat atau Minggu dinihari WIB, 2 Juni 2024.

Borussia Dortmund lolos ke final dengan menyingkirkan Paris Saint-Germain (PSG) dengan agregat 2-0. Sementara itu Real Madrid juga sukses melaju ke laga puncak, setelah menyingkirkan Bayern Munchen dengan agregat 4-3 di laga semifinal Liga Champions.

Ini akan menjadi pertemuan ke-15 bagi Borussia Dortmund dan Real Madrid di ajang Liga Champions. Kedua tim terakhir kali berhadapan pada musim 2017-2018. Kala itu Los Blancos berhasil merengkuh kemenangan 3-1 dan 3-2 dalam dua pertemuan dengan Die Borussen di Grup H Liga Champions.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Real Madrid untuk merengkuh gelar Liga Champions ke-15 sepanjang sejarah mereka. Sedangkan Borussia Dortmund akan mengejar gelar kedua mereka, setelah yang diraih pada 1996-1997.

Simak perbandingan performa dan pencapaian kedua tim menjelang final Liga Champions 2023-2024:

Borussia Dortmund

Rangking koefisien UEFA: 8

Penampilan terbaik di Liga Champions: Juara (1996-1997)

Penampilan musim lalu: Babak 16 besar (Kalah agregat 1-2 dari Chelsea).

Para pemain Borussia Dortmund berselebrasi di akhir laga leg kedua semifinal Liga Champions melawan PSG di Parc des Princes, Paris, 7 Mei 2024. Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023/2024 setelah mengalahkan PSG dengan agregat 2-0. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Performa Musim Ini



Grup F: 3 menang, 2 imbang, kalah 1, gol 7, kebobolan 4 (satus juara grup)

Babak 16 besar: Menang agregat 3-1 vs PSV

Perempat Final: Menang agregat 5-4 vs Atletico Madrid

Semifinal: Menang agregat 2-0 vs PSG.

Pelatih: Edin Terzic

Pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic. Doc. UEFA.



Edin Terzic memulai kariernya di akademi Borussia Dortmund pada 2010, ia sempat menjadi pelatih interim pada musim 2020-2021 saat mengalahkan RB Leipzig di final Piala Jerman.

Pemain Kunci: Julian Brandt

Pemain Borussia Dortmund Julian Brandt. REUTERS/Thilo Schmuelgen



Julian Brandt adalah adalah salah satu pemain paling konsisten dengan penampilan impresif dalam beberapa tahun ini. Julian Brandt bergabung dengan Borussia Dortmund setelah lima setengah tahun ke Bayer Leverkusen.

Kini Julian Brandt berusia 28 tahun dan dikenal sebagai salah satu gelandang kreatif, yang telah empat tahun membela Die Borussen.

Fakta Menarik

Ini menjadi laga final pertama Borussia Dortmund sejak kekalahan 1-2 dari Bayern Munchen di final Liga Champions 2012-2013.

