Klasemen Liga Inggris, Top Skor, dan Jadwal Berikutnya: Manchester City Kalahkan Tottenham, Juara Bila Menangi Laga Terakhir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City berhasil menggusur Arsenal dari klasemen Liga Inggris 2023-2024. Kemenangan di laga terakhir, akhir minggu ini, akan membuat merebut berhasil mempertahankan gelar juara.

Man City mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0 dalam laga tunda pekan ke-34 di Tottenham Hotspur Stadium, Rabu dinihari WIB, 15 Mei. Kedua gol dalam laga ini diborong oleh Erling Haaland, salah satunya dari titik penalti.

Kemenangan ini mengantar Manchester City menggeser Arsenal dari puncak klasemen. Dengan satu laga tersisa di musim ini, mereka mengemas 88 poin dan unggul dua angka dari Arsenal.

Sementara itu, Tottenham dapat dipastikan gagal lolos ke Liga Champions karena tertahan di peringkat lima dengan poin 63. Mereka tertinggal Lima angka dari Aston Villa di peringkat empat dengan menyisakan satu laga pamungkas.

Penentuan gelar juara akan berlangsung Minggu, 19 Mei. Man City akan menghadapi West Ham United di kandang sendiri saat Arsenal menjamu Everton.

Hasil Liga Inggris

(Laga tunda pekan ke-34)

Rabu, 15 Mei 2024

Tottenham vs Manchester City 0-2

Jadwal Liga Inggris Berikutnya

(Laga tunda pekan ke-34)



Kamis, 16 Mei 2024

01:45 Brighton vs Chelsea

02:00 Manchester United vs Newcastle (SCTV, Vidio).

Pekan ke-38

(Live Vidio)

Minggu, 19 Mei 2024

22:00 Arsenal vs Everton

22:00 Brentford vs Newcastle

22:00 Brighton vs Manchester United

22:00 Burnley vs Nottingham

22:00 Chelsea vs Bournemouth

22:00 Crystal Palace vs Aston Villa

22:00 Liverpool vs Wolves

22:00 Luton vs Fulham

22:00 Manchester City vs West Ham

22:00 Sheffield United vs Tottenham.

Klasemen Liga Inggris