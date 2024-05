Timnas Indonesia Masih Berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Jadwal, Klasemen, Peluang, dan Target Shin Tae-yong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia masih berjuang mengejar tiket Piala Dunia 2026. Perjuangan masih panjang karena saat ini tim asuhan Shin Tae-yong ini baru menapaki putaran kedua babak kualifikasi. Padahal tiket ke putaran final baru akan diperebutkan pada putaran ketiga dan seterusnya.

Indonesia sudah bermain empat kali, dengan hasil dua kali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Saat ini Tim Garuda ada di posisi kedua klasemen Grup F dengan nilai 7. Indonesia berada di bawah Irak yang mengemas nilai 12 dan sudah lolos ke putaran final.

Nantinya dua tim teratas masing-masing grup akan lolos ke putaran ketiga. Indonesia saat ini masih bersaing untuk memperebutkan satu tiket terakhir dari Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan Vietnam (3). Indonesia membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga.

Seperti apa peta persaingannya? Simak di bawah ini:

Rekap Hasil Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

Irak vs Indonesia 5-1

Filipina vs Vietnam 0-2

Filipina vs Indonesia 1-1

Vietnam vs Irak 0-1

Indonesia vs Vietnam 1-0

Irak vs Filipina 1-0

Vietnam vs Indonesia 0-3

Filipina vs Irak 0-5.

Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

1. Irak: 4 kali main, 4 kali menang, 12 poin

2. Indonesia: 4 main, 2 kali menang, 7 poin

3. Vietnam: 4 kali main, 1 kali menang, 3 poin

4. Filipina: 4 kali menang, 0 menang, 1 poin.

Jadwal Sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

6 Juni

Indonesia vs Irak

Vietnam vs Filipina.

11 Juni

Irak vs Vietnam

Indonesia vs Filipina.

