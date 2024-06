Rekap Hasil dan Klasemen Euro 2024 Selasa Dinihari 18 Juni: Prancis dan Rumania Menang, Belgia Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Euro 2024 (Piala Eropa 2024) pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 17-18 Juni, menampilkan kemenangan Timnas Prancis dan Rumania. Sedangkan Belgia secara mengejutkan kalah.

Timnas Prancis mengawali kiprahnya di Euro 2024 dengan kemenangan. Mereka mengalahkan Austria 1-0 di Esprit Arena, Dusseldorf.

Namun, kemenangan ini tak diraih dengan mudah. Mereka bisa unggul tipis berkat gol bunuh diri Maximilian Wober pada menit ke-38.

Prancis kini menempati posisi kedua klasemen Grup B, di bawah Belanda yang menang 2-1 atas Polandia.

Sementara itu, kejutan terjadi di Grup E. Slovakia berhasil mengalahkan Belgia 1-0 di Deutsche Bank Park, Frankfurt. Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak oleh Ivan Schranz pada awal babak pertama.

Di grup sama, Rumania meraih kemenangan 3-0 atas Ukraina di Allianz Arena, Munich, Minggu malam WIB. Gol Rumania masing-masing dicetak oleh Nicolae Stanciu, Razvan Marin, dan Denis Dragus.

Kemenangan ini membuat Rumania memuncaki Grup E untuk sementara dengan tiga poin. Slovakia berada di posisi kedua dengan nilai sama, tapi kalah selisih gol.

Pada pertandingan hari sebelumnya, sejumlah tim unggulan mampu melewati pertandingan pertama dengan meyakinkan. Timnas Jerman, Spanyol, Italia, Belanda, dan Inggris sama-sama meraih kemenangan.

Rekap Hasil dan Jadwal Euro 2024:

Hasil

Jumat, 14 Juni 2024

Jerman vs Skotlandia 5-1

Sabtu, 15 Juni 2024

Hungaria vs Swiss 3-1

Spanyol vs Kroasia 3-0

Italia vs Albania 2-1.

Minggu, 16 Juni 2024

Polandia vs Belanda 1-2

Slovenia vs Denmark 1-1

Serbia vs Inggris 0-1.

Senin, 17 Juni 2024

Rumania vs Ukraina 3-0

Belgia vs Slovakia 0-1

Austria vs Prancis 0-1.

