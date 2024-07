Hasil Uji Coba: Timnas Putri Indonesia Kalah Lagi dari Hong Kong, Skor 1-4

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Putri Indonesia takluk 1-4 di tangan tuan rumah Hong Kong pada pertandingan persahabatan di Hong Kong FC Stadium, Hong Kong, Minggu, 15 Juli 2024. Ini adalah kekalahan kedua tim asuhan Satoru Mochizuki dalam uji coba di Hong Kong.

Hong Kong langsung menggebrak sejak awal laga. Pertandingan baru bergulir lima menit, Wai Yuen Ting memecah kebuntuan dengan memanfaatkan bola pantul hasil tembakan Cheung Wai Ki.

Indonesia berupaya membalas pada menit ke-11. Sepakan spekulasi dilepaskan oleh Sheva Imut, tetapi bola masih dapat ditangkap kiper Ng Cheuk Wai. Claudia Scheunemann juga punya peluang pada menit ke-18. Namun sepakan Scheunemann juga masih mudah kiper Hong Kong.

Tuan rumah justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-24 lewat Ho Mui Mei. Mei berdiri bebas di dalam kotak penalti dan leluasa memanfaatkan umpan So Hoi Lam dari sisi kanan.

Hong Kong lantas mengemas gol ketiga di menit ke-27. Penyerang Hong Kong Cheung Wai Ki bebas tanpa pengawalan di dalam kotak penalti Indonesia dan mampu mengonversinya menjadi gol.

Penyerang Indonesia, Zahra Muzdallifah mendapat peluang emas pada menit ke-29. Namun tembakannya justru melambung ke atas mistar gawang Hong Kong.

Menjelang turun minum, Hong Kong membukukan gol keempatnya. Gol penutup babak pertama bagi Hong Kong dikemas oleh Cheung Wai Ki pada menit ke-42.

Indonesia mencoba memperkecil ketertinggalan pada awal babak kedua. Kali ini tendangan bebas Sheva Imut melebar ke sisi kiri gawang Hong Kong.

Seolah belum puas dengan keunggulan empat gol, Hong Kong kembali membuka peluang pada menit ke-59. Peluang itu gagal dikonversi menjadi gol oleh Chung Pui Ki yang sepakannya melebar ke kanan gawang Indonesia.

Gol pelipur lara bagi Garuda Pertiwi akhirnya tercipta pada menit ke-63. Helsya Maeisaroh mengirim umpan lambung terobosan, untuk diteruskan Sheva Imut menjadi gol balasan. 4-1 untuk keunggulan Hong Kong.

Indonesia masih berupaya untuk memperkecil ketertinggalan. Namun kondisi lapangan yang kurang ideal akibat adanya genangan air di beberapa bagian menyulitkan kinerja pasukan asuhan Satoru Mochizuki.

Daftar susunan pemain:



Hong Kong: Ng Cheuk Wai, Sin Chung Yee, Kwok Ching Man, Chu So Kwan, Chan Wing Sze, Fu Cjiu Man. Wai Yuen Ting, Wong So Han, Cheung Wai Ki, So Hoi Lam, Ho Mui Mei

Pelatih: Jose Ricardo Rambo

Indonesia: Fani Supriyanto, Kayla Ristianto, Shafira Ika, Gea Yumanda, Octavianti Dwi Nurmalita, Helsya Maeisyaroh, Sheva Imut, Claudia Scheunemann, Zahra, Sydney Hopper, Marsela Yuliana Alwi

Pelatih: Satoru Mochizuki

