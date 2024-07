Manchester City Kalah 3-4 dari Celtic dalam Laga Pramusim Pertamanya, Apa Kata Pep Guardiola?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tur pramusim Manchester City di Amerika Serikat dimulai dengan kekalahan. Mereka takluk 3-4 saat menghadapi Celtic di North Carolina, Amerika Serikat, Rabu, 24 Juli 2024.

Dua gol Nicolas Kuhn di babak pertama dan penyelesaian cerdas Kyogo Furuhashi membuat City tertinggal. Oscar Bobb mencetak gol sebelum turun minum untuk membuat kedudukan sementara jadi 1-3.

Celtic, yang akan memulai kompetisi Liga Skotlandia dalam sepekan, tampak tajam dalam laga Stadion Kenan Memorial di Carolina Utara. Meski Maximo Perrone dan Erling Haaland mampu membuat skor jadi 3-3. Pemain pengganti Luis Palma kemudian memastikan Celtic menang.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola menunjuk Haaland sebagai kapten. Ia juga memberi kesempatan pada produk akademi Jahmai Simpson-Pusey, Jadel Katongo, Joel Ndala, dan Nico O'Reilly melakukan debut seniornya.

Susunan Pemain Manchester City: Stefan Ortega Moreno; Rico Lewis, Jahmai Simpson-Pusey, Luke Mbete, Josh Wilson-Esbrand; Kalvin Phillips, James McAtee, Nico O'Reilly; Oscar Bobb, Jack Grealish; Erling Haaland.

Cadangan: Carson, Wright, Galvez, Oboavwoduo, Heskey, Fatah, Mfuni, Samuel.

Pep Guardiola mengatakan ia mengambil banyak hal positif dari pertandingan pembuka pramusim City di AS, meski kalah 4-3 dari Celtic.

Komentar Pep Guardiola

Pelatih Manchester City Pep Guardiola senang melihat tampilan para pemain mudanya saat menghadapi juara Skotlandia yang akan segera tampil di liga. "Saya melihat banyak hal baik dari para pemain baru dan lama," kata dia.

"Itu tidak mudah, kami memiliki pemain senior di depan dan belakang, empat delapan atau sembilan yang masih sangat muda. Sulit di satu bagian ketika banyak yang masih muda, tetapi banyak hal yang bagus, Oscar dan Rico selalu berada di level yang tinggi."

“Banyak hal yang saya lihat bagus. Kami menciptakan peluang, tetapi mereka sangat bagus dengan kecepatan dan kualitas yang mereka miliki. Anda harus menjalani situasi ini di pramusim dan kami akan melakukannya mulai sekarang.”

Hasil dan Jadwal Pramusim Manchester City

23 Juli 2024 vs Celtic: kalah 3-4

27 Juli 2024: vs AC Milan

30 Juli 2024: vs Barcelona

3 Agustus 2024: vs Chelsea.

Jadwal Resmi Manchester City

10 Agustus: vs Manchester United (Community Shield)

18 Agustus: vs Chelsea (Liga Inggris).

