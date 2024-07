Jadwal Borneo FC vs Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2024 Malam Ini: Simak Prediksi dan Perkiraan Susunan Pemainnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen pramusim Piala Presiden 2024 telah mencapai babak semifinal. Duel Borneo FC vs Persija Jakarta menjadi laga pertama yang tersaji di Stadion Manahan, Solo, Selasa, 30 Juli, yang akan dimulai pukul 19.30 WIB, dengan disiarkan langsung Indosiar dan platform streaming Vidio.

Borneo FC sebelumnya memastikan diri lolos ke fase gugur usai menjadi juara grup A dengan catatan tujuh poin dari hasil dua kali menang dari satu kali imbang. Pada laga terakhir babak grup, Pesut Etam bermain imbang 1-1 melawan PSM Makassar.

Pelatih Pieter Huistra mengungkapkan anak asuhnya dalam kondisi fit menjelang pertandingan. Ia memastikan para pemain bakal tampil all out demi menuai hasil yang terbaik.

"Target, tentu saja setidaknya memastikan bahwa semua pemain dalam kondisi fit sepenuhnya untuk bermain di semifinal. Kami mempunyai beberapa hari saat ini untuk mempersiapkan kerja ekstra lagi. Karena di tiga pertandingan terakhir sulit untuk melakukan kerja ekstra, kami dapat melakukannya sekarang," ujar dia dikutip dari laman resmi Piala Presiden.

Sementara itu, Macan Kemayoran lolos ke semifinal sebagai tim peringkat kedua grup B dengan koleksi empat poin dari hasil satu kali menang, satu kali imbang, satu kali kalah. Pada laga terakhir fase grup, Persija kalah 0-3 dari Bali United. Kendati menuai hasil minor, mereka tetap bisa melenggang karena Madura United selaku pesaing terdekat juga kalah 0-5 dari Arema FC.

Pelatih Carlos Pena mengatakan persiapan timnya berjalan lancar. Ia mengakui perjalanan Persija menuju semifinal tak mudah karena persiapan yang singkat. Kini, dengan jeda waktu yang sedikit lebih panjang, juru taktik asal Spanyol itu percaya diri menatap laga kontra Borneo FC.

Menurut dia, pertandingan tersebut dapat menjadi uji coba yang baik untuk menatap kompetisi Liga 1 2024-2025. "Ini tes yang bagus untuk kami karena akan melawan tim juara di seri reguler musim lalu. Hal ini menjadi motivasi kami."

Head to Head

Laga Borneo FC vs Persija di semifinal Piala Presiden 2024 akan menjadi pertarungan ke-19 kedua tim sepanjang sejarah. Dari 18 pertemuan sebelumnya, Macan Kemayoran unggul tipis dengan catatan sembilan kemenangan, berbanding delapan milik Pesut Etam. Namun, pada duel terakhir musim lalu, Borneo FC mampu meraih kemenangan dengan skor 3-1.

5 Duel Terakhir Borneo FC vs Persija Jakarta

06/02/2024 Borneo 3-1 Persija

09/08/2023 Persija 1-1 Borneo

08/03/2023 Borneo 3-1 Persija

06/12/2022 Persija 1-0 Borneo

25/06/2022 Persija 1-2 Borneo

Perkiraan Susunan Pemain

Borneo FC: Nadeo Argawinata; Leo Guntara, Christophe Nduwarugira, Komang Teguh, Fajar Fathurrahman; Kei Hiroes, Rivaldo Pakpahan, Rosembergne Da Silva; Stefano Lilipaly, Terens Puhiri, Leonardo Dos Santos.

Persija: Andritany Ardhiyasa; Ondrej Kudela, Rizky Ridho, Firza Andika, Rio Fahmi; Ramon Bueno, Hanif Sjahbandi, Maciej Gajos; Ryo Matsumura, Riko Simanjuntak, Gustavo Almeida.

Prediksi Pertandingan

Duel Borneo FC vs Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2024 diprediksi akan berjalan sengit. Pesut Etam memiliki modal berharga menghadapi Macan Kemayoran usai meraih kemenangan pada pertemuan sebelumnya. Performa apik mereka yang tak terkalahkan sepanjang fase grup juga dapat memberi motivasi tambahan untuk para pemain. Di sisi lain, Persija secara keseluruhan unggul rekor head to head. Akan tetapi, di bawah asuhan pelatih baru, dalam beberapa laga terakhir terlihat mereka masih belum menampilkan permainan konsisten. Prediksi skor Borneo FC vs Persija Jakarta: 2-1.

