Hasil Sepak Bola Olimpiade Paris 2024: Prancis Kalahkan Argentina 1-0, Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Prancis U-23 berhasil lolos ke semifinal sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Mereka melaju setelah mengalahkan Argentina 1-0 di di Bordeaux, Jumat, 2 Agustus.

Prancis lolos ke empat besar untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir. Mereka melaju berkat gol Jean-Philippe Mateta di babak pertama.

Perancis yang dilatih oleh Thierry Henry berusaha untuk membalas dendam dalam sebuah pertandingan ulangan final Piala Dunia terakhir ketika Argentina mengalahkan Prancis. Mereka berhasil meraih keunggulan di awal pertandingan.

Mateta membuka skor untuk Prancis setelah lima menit dengan sundulan tinggi di dalam kotak penalti menyusul sebuah tendangan sudut. Argentina berusaha untuk menyamakan kedudukan, namun kegagalan yang mencolok dari Giuliano Simeone dan penyelesaian akhir yang buruk membuat keunggulan Prancis tetap terjaga.

Perancis akan menghadapi Mesir untuk memperebutkan tempat di final. Sedangkan Maroko akan menghadapi Spanyol di semifinal lainnya.

Dalam laga yang berlangsung lebih awal, Mesir meraih kemenangan dramatis melalui adu penalti atas Paraguay setelah bermain imbang 1-1 di waktu reguler di Marseille.

Maroko mengalahkan Amerika Serikat di Parc des Princes dengan kemenangan telak 4-0, termasuk dua gol penalti dan gol dari pemain Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, untuk mencapai semifinal Olimpiade pertama mereka.

Adapun Spanyol mengalahkan Jepang 3-0 berkat dua gol dari Fermin Lopez dan satu gol dari Abel Ruiz di menit-menit akhir. La Roja juga mengalahkan Jepang tiga tahun lalu di semifinal Olimpiade Tokyo.

Rekap Hasil Perempat Final Olimpiade Paris 2024:

Prancis vs Argentina 1-0

Mesir vs Paraguay 2-1

Spanyol vs Jepang 3-0

Maroko vs AS 4-0.

Jadwal Semifinal Olimpiade Paris 2024:

Senin, 5 Agustus: 23.00, Maroko vs Spanyol

Selasa, 6 Agustus: 02.00, Prancis vs Mesir.

