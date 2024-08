Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Sabtu 17 Agustus 2024: Arsenal dan Liverpool Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu, 17 Agustus 2024, menampilkan rangkaian pertandingan pekan pertama. Arsenal dan Liverpool sama-sama berhasil menang.

Arsenal mampu mengalahkan Wolves 2-0 di Stadion Emirates, London. Kai Havertz dan Bukayo Saka menjadi penentu kemenangan tersebut.

Kemenangan ini membuat Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan tiga poin dari satu pertandingan, sementara Wolves menempati posisi ke-9.

Liverpool juga mengawali Liga Inggris musim ini dengan menang 2-0 atas Ipswich Town di Stadion Portman Road. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Diogo Jota dan Mohamed Salah pada babak kedua.

Liverpool menempati peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan tiga poin. Adapun Ipswich Town menjadi juru kunci.

Pada pertandingan lain, Newcastle, Brighton, dan Aston Villa juga sama-sama meraih kemenangan. Sedangkan Nottingham Forest ditahan Bournemouth.

Jadwal Liga Inggris pekan pertama akan kembali hadir Minggu malam. Ada dua pertandingan yang hadir, termasuk Chelsea vs Manchester City.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris 2024-2025 Pekan Pertama

Sabtu, 17 Agustus 2024

Manchester United vs Fulham 1-0

Ipswich Town vs Liverpool 0-2

Arsenal vs Wolverhampton 2-0

Everton vs Brighton 0-3

Newcastle vs Southampton 1-0

Nottingham Forest vs Bournemouth 1-1

West Ham vs Aston Villa 1-2.

Minggu, 18 Agustus 2024

20:00 - Brentford vs Crystal Palace

22:30 - Chelsea vs Manchester City.

Selasa, 20 Agustus 2024

02:00 - Leicester City vs Tottenham.

Klasemen Liga Inggris



No Tim Main Gol Poin 1 Brighton 1 3-0 3 2 Arsenal 1 2-0 3 3 Liverpool 1 2-0 3 4 Aston Villa 1 2-1 3 5 Manchester United 1 1-0 3 6 Newcastle United 1 1-0 3 7 Nottingham Forest 1 1-1 1 8 AFC Bournemouth 1 1-1 1 9 Wolverhampton 1 0-2 0 10 Ipswich Town 1 0-2 0 11 Southampton FC 1 0-1 0 12 Fulham 1 0-1 0 13 West Ham United 1 1-2 0 14 Tottenham 0 0-0 0 15 Manchester City 0 0-0 0 16 Leicester City 0 0-0 0 17 Crystal Palace 0 0-0 0 18 Chelsea 0 0-0 0 19 Brentford 0 0-0 0 20 Everton 1 0-3 0

.

