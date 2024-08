Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ketiga: Real Madrid Ditahan Las Palmas 1-1, Vinicius Jr Jadi Penyelamat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid bermain imbang 1-1 di kandang tim gurem Las Palmas dalam pertandingan Liga Spanyol pekan ketiga, Jumat, 30 Agustus 2024. Ini menjadi hasil seri kedua dalam tiga laga yang diraih tim juara bertahan ini.

Real Madrid kebobolan oleh gol Alberto Moleiro pada menit kelima. Mereka kemudian menyamakan kedudukan lewat gol penalti Vinicius Jr di babak kedua, setelah handball oleh Alex Suarez.

Dengan dua hasil seri dan satu kemenangan, Real berada kini berada di urutan keempat klasemen Liga Spanyol dengan lima poin. Mereka tertinggal empat poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen. Sebelumnya, Barca menjaga kesempurnaan dengan menang 2-1 di kandang Vallecano.

Las Palmas kini menempati posisi 16 dengan nilai 2.

Rekap Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Pekan Ketiga

Selasa, 27 Agustus 2024

Rayo Vallecano vs Barcelona 1-2

Mallorca vs Sevilla 0-0

Villarreal vs Celta Vigo 4-3.

Rabu, 28 Agustus 2024

Athletic Bilbao vs Valencia 1-0

Valladolid vs Leganes 0-0

Atletico Madrid vs Espanyol 0-0

Real Sociedad vs Alaves 1-2.

Kamis, 29 Agustus 2024

Girona vs Osasuna 4-0

Las Palmas vs Real Madrid 1-1.

Klasemen Liga Spanyol

Top Skor Liga Spanyol

3 gol:

Robert Lewandowski (Barcelona)

2 gol:

Iago Aspas (Celta Vigo)

Arnaut Danjuma (Villarreal)

Ohian Sanset (Ath Bilbao)

Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Juan Cruz (Leganes)

Sandro Ramirez (Las Palmas)

Oscar Mingueza (Celta Vigo).

