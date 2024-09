Rekap Hasil dan Klasemen Liga Champions Jumat Dinihari 20 September 2024: Monaco Kalahkan Barcelona 2-1, Atalanta vs Arsenal 0-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Jumat dinihari, 20 September 2024, menampilkan rangkaian matchday pekan pertama, yang kini memakai format baru. Barcelona takluk di kandang AS Monaco, Arsenal ditahan Atalanta, sedangkan Bayern Leverkusen dan Atletico Madrid menang.

Barcelona membuat awal yang mengecewakan dalam kampanye Liga Champions mereka. Tim asal Spanyol itu, yang harus bermain dengan 10 orang, kalah 2-1 di kandang Monaco, asal Prancis.

Barcelona mengawali pertandingan dengan buruk di stadion Stade Louis II. Eric Garcia mendapat kartu merah langsung pada menit ke-11 karena melakukan pelanggaran terhadap pemain Monaco Takumi Minamino.

Tuan rumah meraih keunggulan lima menit kemudian ketika Maghnes Akliouche melepaskan tembakan mendatar ke gawang. Barcelona Lamine Yamal sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-28 dengan penyelesaian akhir dari tepi kotak penalti.

Namun, Monaco terus menekan dan mendapat ganjarannya pada menit ke-71 ketika pemain pengganti George Ilenikhena melepaskan tembakan melewati Ter Stegen untuk mengamankan kemenangan pada penampilan panggung utama pertama mereka dalam lima tahun di kompetisi klub elit Eropa.

Dalam laga lain, Arsenal (Inggris) bermain 0-0 di kandang Atalanta (Italia). Penjaga gawang Arsenal David Raya tampil apik dan melakukan penyelamatan penalti yang sensasional.

Raya melompat rendah ke kanan untuk menggagalkan tendangan penalti Mateo Retegui pada menit ke-51. Kiper Spanyol ini juga melompat melintasi gawangnya untuk menepis sundulan lanjutan sang penyerang.

Itu adalah penampilan yang sulit dari tim asuhan Mikel Arteta yang menerima tekanan tuan rumah di dalam Stadion di Bergamo yang riuh. Peluang terdekat Arsenal untuk mencetak gol adalah tendangan bebas di babak pertama oleh Bukayo Saka yang berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Atalanta Marco Carnesecchi.

Sementara itu, Bayer Leverkusen (Jerman) mengawali kampanye mereka di Liga Champions dengan kemenangan 4-0 di kandang Feyenoord (Belanda). Sedangkan Atletico Madrid (Spanyol) menang 2-1 atas Leipzig (Jerman).

Hasil Liga Champions Kamis dinihari, 19 September 2024

Monaco vs Barcelona 2-1

Atalanta vs Arsenal 0-0

Feyenoord vs Bayer Leverkusen 0-4

Red Star vs Benfica 1-2

Brest vs Sturm Graz 2-1

Atletico Madrid vs RB Leipzig 2-1.

