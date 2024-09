Rekap Hasil Bola Kamis Dinihari 26 September: Man United Seri di Liga Europa, Arsenal dan Liverpool Menang di Piala Liga, Barcelona Sempurna di La Liga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Kamis dinihari, 26 September 2024, menampilkan pertandingan Liga Europa, Liga Spanyol, Piala Liga Inggris, dan Coppa Italia.

Manchester United tertahan di Liga Europa, Arsenal dan Liverpool menang di Piala Liga, sedangkan Barcelona menang tipis di Liga Spanyol.

Simak rangkumannya:

Hasil Liga Europa

Klub Liga Inggris Manchester United hanya mampu bermain imbang dalam pertandingan pertama di Liga Europa musim ini, yang memakai format baru. Mereka diimbangi klub Belanda FC Twente 1-1 di Old Trafford.

MU sempat unggul lewat gol Christian Eriksen pada menit ke-35. Twente membalas lewat Sam Lammers pada menit ke-68.

Simak hasil Liga Europa selengkapnya:

Manchester United vs Twente 1-1

Ludogorets Razgrad vs Slavia Prague 0-2

Galatasaray vs PAOK Thessaloniki 3-1

Dynamo Kyiv vs Lazio 0-3

FC Midtjylland vs Hoffenheim 1-1

Anderlecht vs Ferencvaros 2-1

Nice vs Real Sociedad 1-1

Piala Liga Inggris

Pertandingan babak 32 besar Piala Liga Inggris atau Carabao Cup diwarnai skor identik, 5-1, yang diraih Arsenal dan Liverpool.

Arsenal mengalahkan Bolton. Ethan Nwaneri memborong dua gol buat The Gunners. Sedangkan gol lainya dicetak Declan Rice, Raheem Sterling, dan Kai Havertz. Sedangkan gol Bolton diceploskan Aaron Collins.

Adapun Liverpool menekuk West Ham. Cody Gakpo dan Diogo Jota sama-sama memborong dua gol. Satu gol Liverpool lain dicetak Mohamed Salah. Sedangkan gol West Ham tercipta dari bunuh diri Jarell Quansah.

Hasil selengkapnya:

Arsenal vs Bolton 5-1

Liverpool vs West Ham 5-1.

Liga Spanyol

La Liga Spanyol pekan ketujuh diwarnai aksi Barcelona. Mereka menang 1-0 saat menjamu Getafe. Kemenangan tersebut dipastikan oleh gol Robert Lewandowski.

Barcelona terus menang dalam tujuh laga awalnya musim ini dan mapan di puncak klasemen dengan nilai 21, unggul empat angka dari Real Madrid di posisi kedua. Getafe di posisi ke-19 dengan nilai 4.

Hasil selengkapnya:

Girona vs Rayo Vallecano 0-0

Barcelona vs Getafe 1-0

Hasil Coppa Italia

Genoa vs Sampdoria 1-1 (Sampdoria menang adu penalti 6-5).

