Rekap Hasil Bola Kamis Dinihari 27 September 2024: Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, dan Napoli Menang; AS Roma Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Kamis dinihari, 27 September 2024, menampilkan pertandingan Liga Europa, Liga Spanyol, dan Coppa Italia. Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, dan Napoli menang, sedangkan AS Roma hanya bermain imbang.

Simak rangkumannya:

Hasil Liga Europa

Klub Inggris, Tottenham Hotspur, menang 3-0 saat menjamu Qarabag (Azerbaijan) dalam matchday pertama Liga Europa, yang kini memakai format baru. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Brennan Johnson, Pape Sarr, dan Dominic Solanke.

Dalam laga lain, klub Italia AS Roma hanya mampu bermain 1-1 dengan tamunya yang berasal dari Spanyol, Athletic Bilbao. Unggul lebih dahulu lewat gol Artem Dovbyk, Roma kemudian kebobolan oleh gol Aitor Paredes.

Dalam laga lain, Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt, dan Lyon juga menang.

Dalam format baru Liga Europa, peserta ditambah dari 32 menjadi 36. Semua peserta bermain menghadapi delapan berbeda, empat di kandang dan empat di markas lawan.

Mereka disatukan dalam satu klasemen liga. Delapan tim teratas lolos ke babak 16 besar, sedangkan tim urutan 9 hingga 24 berjuang lagi di babak playoff.

Simak hasil Liga Europa selengkapnya:

Ajax vs Besiktas 4-0

AS Roma vs Athletic Bilbao 1-1

Braga vs Maccabi Tel Aviv 2-1

Eintracht Frankfurt vs Plzen 3-3

FCSB vs RFS 4-1

Lyon vs Olympiacos Piraeus 2-0

Tottenham vs Qarabag 3-0.

Hasil Liga Spanyol

Atletico Madrid menang 1-0 saat berlaga di kandang Celta Vigo dalam pekan ketujuh Liga Spanyol. Kemenangan mereka ditentukan oleh gol Julian Alvarez.

Dalam laga lain, Villarreal mengalahkan Espanyol 2-1, sedangkan Las Palmas ditahan Real Betis.

Simak hasil selengkapnya:

Espanyol vs Villarreal 1-2

Las Palmas vs Betis 1-1

Celta Vigo vs Atl. Madrid 0-1.

Hasil Coppa Italia

Dari ajang Coppa Italia, Napoli lolos ke babak 15 besar setelah menang 5-0 saat menjamu Palermo. Cyril Ngonge memborong dua gol, yang ditambah oleh gol Juan Jesus, David Neres, Scott McTominay.

Pada babak 16 besar, Napoli akan menghadapi Lazio yang sudah lebih dahulu lolos.

Hasil selengkapnya:

Napoli vs Palermo 5-0.