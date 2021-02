Bank DKI Siap Evaluasi Kerja Sama dengan Persija dan Persitara

TEMPO Interaktif

Jakarta

- Bank DKI, sponsor dua klub Ibu Kota di Djarum Indonesia Super League: Persija Jakarta dan Persitara Jakarta Utara, berharap dua tim tersebut bisa lebih berprestasi. Direktur Operasional Bank DKI, Ilhamsyah Johanes, menyatakan labilnya prestasi yang mereka hasilkan bisa membuat pihaknya mengevaluasi kerja sama itu.

"Kami akan mengevaluasi naik turunnya prestasi mereka. Kalau kondisi mereka labil, kita akan melakukan evaluasi atas kerja sama ini tahun depan," kata Ilhamsyah kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/4).

Ilhamsyah menegaskan kerja sama dengan Persija dan Persitara merupakan kerja profesional sehingga sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan. "Kerja sama ini benar-benar kerja sama profesional, bukan kerja sama dalam rangka pembinaan. Karena kalau untuk pembinaan waktunya bisa bertahun-tahun," lanjut dia.

Dalam kerja sama dengan Persija dan Persitara, Bank DKI menggunakan waktu per musim. Setiap tahun kerja sama itu diperpanjang. Persija mendapat gelontoran dana sebesar Rp 2,5 miliar per tahun. Sedangkan Persitara mendapat Rp 750 juta per tahun.

Saat ini, kondisi Persija dan Persitara sedang mengalami penurunan. Persija, yang diperkuat beberapa pemain bintang dan sempat menembus papan atas klasemen, sedang tergeser ke papan tengah. Dalam lima pertandingan terakhir, tim berjuluk Macan Kemayoran ini hanya mampu mencetak 5 poin. Nasib Persitara lebih mengenaskan lagi. Tim berjuluk Laskar Si Pitung saat ini terpaku sebagai juru kunci dan terancam terkena degradasi ke Divisi Utama.

Sementara dalam rangka hari ulang tahun ke-49, Bank DKI akan menggelar turnamen futsal antar-media. Sebanyak 16 media cetak dan elektronik di Jakarta akan berpartisipasi dalam turnamen yang akan digelar 8-9 April ini. "Yang diutamakan dalam turnamen ini adalah silaturahmi, bukan menang kalahnya," kata Ilhamsyah.

