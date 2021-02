Fergie: Moyes Cocok Gantikan Saya

TEMPO Interaktif

, Manchester:Jose Mourinho boleh menghisap jempol terkait mimpinya untuk menjadi pelatih Manchester United. Seperti diduga sebelumnya, Sir Alex Ferguson memberi lampu hijau kepada pelatih Everton David Moyes untuk meneruskan kiprahnya di Old Trafford.

Menurut SunSport, Fergie siap meninggalkan posisinya setelah satu musim lagi. The Scot optimistis Moyes bisa meneruskan kinerja apik yang selama ini diberikannya agar klub bisa terus meraih gelar-gelar akbar.

Mourinho dianggap sebagai kandidat kuat pelatih Setan Merah di mata penjudi. Pelatih yang kemungkinan memberi tiga gelar bagi Inter Milan musim ini itu memang semoat menjalin hubungan akrab ketika masih menangani Chelsea.

Namun nama The Special One pasti akan mendapat penolakan dari manajemen MU. Itu termasuk dari legenda Old Trafford maupun Inggris Sir Bobby Charlton. Fergie di lain pihak mengenal betul pribadi Moyes, 46 tahun dan seringkali memberi pujian kepada sesama orang Skotlandia tersebut.

Fergie juga mempercayai ia berhak memberi peluang kepada pelatih Inggris untuk menangani salah satu karier paling diimpinkan di ranah Ratu Elizabeth.

THE SUN | BAGUS WIJANARKO