Rela Kehilangan Pekerjaan Demi Melihat Tim Kesayangan Menang

, Singapura:Apa yang akan Anda korbankan untuk melihat tim kesayangan menjuarai Piala Dunia 2010? Menurut survei, fan rela berpuasa makan sepekan ditambah kehilangan massa otot demi melihat timnya sukses.

Sebanyak 51 persen dari 20,000 responden yang hidup di Amerika Utara mengatakan mereka rela kelaparan selama sepekan jika itu bisa memenangkan tim kesayangannya. Lebih dari 40 persen lainnya siap untuk tidak berkencan setahun, sementara tujuh persen lainnya mengatakan akan meninggalkan pekerjaanya untuk melihat negaranya menang di Afrika Selatan. Empat persen responden lainnya bahkan rela kehilangan anggota tubuhnya.

Survei ini digelar sebuah lembaga di Amerika Serikat, VIP Communications Inc jelang PD 2010 pada 11 Juni hingga 11 Juli mendatang. Dalam surveinya, mayoritas fan Inggris, 93 persen di antaranya rela berpuasa sepekan untuk melihat The Three Lions menang. Fan Italia lebih gila lagi, di mana 70 persen di antaranya siap kehilangan pekerjaannya.

Namun 'kegilaan' fan itu tidak ada yang bisa mengalahkan pendukung tim AS. Kebanyakan penduduk Abang Sam rela kehilangan rumah untuk melihat tim kesayangannya juara sementara mayoritas orang Korea Selatan rela mengorbankan pasangan hidupnya.

Kegilaan fan itu namun tidak mempengaruhi penduduk Slowakia. Hanya tiga persen penduduk yang ingin melihat tim kesayangannya juara di Afsel. Anda sendiri pilih yang mana?

