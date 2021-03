Langkah Pertama Inter Mengejar Treble

TEMPO Interaktif

Milan

- Menyingkirkan klub sehebat Barcelona dan meraih tiket ke final Liga Champions sudah dilakukan Inter Milan. Kini Euforia itu harus dilupakan sejenak karena partai berat di Seri A, menghadapi Lazio, sudah menunggu Minggu malam.

Inter memastikan tiket ke final Eropa pertama mereka sejak 1972 meski kalah 0-1 dari Barcelona pada leg ledua semifinal, Kamis dini hari. Mereka akan menghadapi Bayern Muenchen pada partai puncak di Santiago Bernabeau, 22 Mei mendatang.

Liga Champions menjadi satu dari tiga trofi yang bisa disabet Inter musim ini selain Seri A dan Coppa Italia. Mereka masih memimpin klasemen unggul dua poin dari AS Roma, yang juga akan mereka hadapi di final Coppa Italia pada 5 Mei besok.

"Ini luar biasa," kata gelandang Wesley Sneijder. "Kami di final (Liga Champions), yang kami impikan. Kami harus menikmati saat ini, tapi harus mulai berpikir tentang liga serta Coppa Italia. Kami tidak ingin semuanya buyar."

Langkah pertama adalah menyambangi Lazio di Stadion Olimpico pada giornata ke-36.

"Ada suasana sangat tegang, tapi kami hanya memikirkan pertandingan," kata kapten Javier Zanetti. "Setelah kartu merah (Thiago Motta), semangat tim menjalar di lapangan. Sekarang kami harus berpikir tentang liga, setelah itu kami bisa berkonsentrasi penuh menghadapi final di Madrid."

Melihat posisi klasemen, Inter yang berada di posisi teratas seharusnya tak sulit mengalahkan Lazio yang terseok-seok sepanjang musim. Tapi Lazio juga membutuhkan nilai untuk memperbaiki posisi mereka yang saat ini ada di peringkat 16.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit," kata kapten Lazio Tomasso Rocchi. "Sangat penting sekaligus sangat sulit. Inter adalah tim yang hebat, tapi penampilan kami juga tengah baik.

Roma memiliki kesempatan untuk naik ke posisi teratas jika menang dari Parma, Sabtu besok, namun mereka kebutuhan bantuan Lazio untuk mengalahkan Inter sehari kemudian.

Rekor tak terkalahkan Giallorossi di 24 pertandingan tumbang pekan lalu ketika mereka takluk 1-2 di tangan Sampdoria. Roma terbuang sejumlah peluang mencetak gol meski sempat unggul lebih dulu berkat gol Francesco Totti.

Pelatih Claudio Ranieri khawatir kekalahan ini membuat anak asuhnya tak mampu bangkit di sisa tiga laga terakhir plus final Piala Italia.

"Mereka kecewa," kata Ranieri. "Tapi saya mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki musim yang sangat baik. Ketika saya tiba di sini saya minta satu hal: mereka selalu berjuang sampai akhir dan mereka melakukannya dengan 24 pertandingan berturut-turut tak terkalahkan.”

"Kami tertinggal 2-1 (dari Sampdoria), dan pertandingan tersisa 30 detik, kami terus mencoba menyerang. Fans tahu kami akan berjuang sampai akhir, dan kami akan menyelesaikan musim ini dengan kepala tegak,” tambahnya.

Di pertandingan lain, AC Milan akan menjamu rumah Fiorentina sedangkan raksasa yang tengah terpuruk Juventus akan menyambangi Catania.

AP | RAJU FEBRIAN

LIGA ITALIA

Jadwal Sabtu (1/5):

Parma vs AS Roma

AC Milan vs Fiorentina

Jadwal Minggu (2/5):

Atalanta vs Bologna

Bari vs Genoa

Cagliari vs Udinese

Catania vs Juventus

Chievo Verona vs Napoli

Sampdoria vs Livorno

Siena vs Palermo

Lazio vs Inter Milan