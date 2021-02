Wenger Berikan Ucapan Selamat pada Bradford

TEMPO.CO, Bradford - Manajer Arsenal, Arsene Wenger, memberikan ucapan selamat kepada Bradford City yang sukses menyingkirkan timnya dari ajang Capital One. The Gunners--sebutan Arsenal--takluk dari tim League Two itu lewat drama adu penalti.

"Selamat kepada Bradford," kata juru taktik yang akrab disapa The Professor itu selepas pertandingan, Rabu, 12 Desember 2012. Menurut Wenger, Bradford bermain apik di laga ini. "Bradford punya awal yang cukup bagus dan setelah itu mereka bertahan dengan baik."

Bertanding di Coral Windows Stadium, markas Bradford, Rabu, 12 Desember 2012, Wenger menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Namun, kehadiran Santi Cazorla, Lukas Podolski, dan Jack Wilshere tetap tak mampu menundukkan perlawanan tim asuhan Phil Parkinson itu.

Di waktu normal laga berakhir dengan skor 1-1 sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Namun, dalam 2x15 menit tetap tidak ada gol yang tercipta. Pada fase adu penalti, tiga penendang Arsenal gagal mengeksekusi dengan sempurna. Arsenal pun takluk 2-3.

Terkait kegagalan ini, Wenger ogah menyalahkan para pemainnya. "Saya tidak bisa menyalahkan perjuangan yang telah mereka berikan selama 120 menit," ujar Wenger. "Ini bukan tentang kurangnya kualitas. Namun, kami tidak bisa mengubah peluang untuk alasan yang berbeda."

Kini masih ada dua jatah tiket ke semifinal yang akan diperebutkan oleh dua kontestan Liga Primer Inggris dan Championship. Swansea City dijadwalkan bentrok dengan Middlesbrough pada 13 Desember mendatang. Selang tujuh hari, giliran Chelsea yang ditantang Leeds United.

SKY SPORTS | SINGGIH SOARES TONCE

