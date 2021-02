Chelsea Akan Jual Pemain untuk Beli Higuain  

TEMPO.CO, London - Tawaran senilai 50 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,01 triliun Chelsea untuk Gonzalo Higuain dikabarkan telah ditolak Napoli, Jumat, 3 Januari 2013. Tak ingin gagal membeli pemain incarannya, manajer Jose Mourinho siap meningkatkan tawaran kedua kepada Napoli untuk membeli Higuain.

Keinginan Chelsea membayar mahal Higuain cukup dipertanyakan. Pada musim lalu, Chelsea diberitakan rugi sebesar 49,4 juta pound sterling atau sekitar Rp 999,47 miliar. Namun Chelsea tidak kehabisan akal. Klub milik pengusaha minyak asal Rusia, Roman Abramovich, itu dikabarkan siap menjual pemainnya untuk menambah pundi-pundi uang mereka.

Chelsea siap melepas Demba Ba dan pemain sayap muda asal Belgia, Kevin De Bruyne. Kabarnya, klub asal Jerman, Wolfsburg, siap menembus dua pemain tersebut dengan harga 25 juta pound sterling atau sekitar Rp 505,8 miliar. Jika penjualan tersebut lancar, Chelsea tak akan kesulitan memboyong Higuain ke Stamford Bridge.

Sejauh musim ini, Higuain telah membuat sembilan gol di Seri A Liga Italia dan empat gol di Liga Champions. Selain itu, Higuain merupakan bekas anak asuh Mourinho ketika melatih Real Madrid. Jadi, manajer asal Portugal itu sudah tidak perlu lagi meragukan kemampuan penyerang asal Argentina tersebut.

Mendengar kabar Chelsea akan menaikkan tawaran mereka, Napoli tidak peduli. Bagi mereka, Higuain tak tergantikan di San Paolo. Apalagi Napoli masih berhasrat mengejar Juventus untuk menjuarai Seri A dan memperebutkan mahkota Liga Europa.

FOUR FOUR TWO | JOKO SEDAYU

