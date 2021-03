Chelsea Jeblok di Pra Musim, Mourinho Tak Ambil Pusing  

Pelatih Jose Mourinho menyapa penggemarnya saat berada di sebuah bus untuk ikuti parade kemenangan Chelsea di ajang Premier League dan Capital One Cup di London, Inggris, 25 Mei 2015. Reuters

TEMPO.CO, Jakarta -Chelsea menerima pelajaran penting di turnamen International Champions Cup (ICC) saat kalah dengan skor 2-4 dari klub Amerika Serikat New York Red Bulls dalam pertandingan di Stadion Red Bull Arena, Harrison, New Jersey, AS pada Kamis pagi WIB (23/7/2015).

Loic Remy mencetak gol pembuka untuk Chelsea dengan assist Oscar dos Santos pada menit ke-26. Skor 1-0 untuk tim tamu bertahan hingga turun minum.

Namun keadaan berbalik pada babak kedua, NY Red Bulls mencetak tiga gol sehingga skor menjadi 3-1. Franklin Castellanos memulainya dengan menyamakan skor menjadi 1-1 pada saat babak kedua memasuki menit ke-6.

Castellanos lagi yang berpetan penting dengan memberi assist untuk Tyler Adams mencetak gol kedua tuan rumah pada menit ke-70 sehingga NY Red Bulls berbalik unggul 2-1. Hanya berselang 3 menit kemudian giliran Sean Davis mencatatkan nama di papan skor, 3-1 untuk tuan rumah.

Pemain pengganti Eden Hazard sempat memperkecil defisit gol pada menit ke-75 dan Oscar kembali menjadi pemberi assist jempolan.

Namun akhirnya pertandingan yang dipimpin wasit Robert Sibiga dari AS itu berakhir 4-2 setelah David menghasilkan gol keduanya hanya 2 menit setelah gol Hazard.

Meskipun kalah, pelatih Chelsea Jose Mourinho mengaku cukup senang dengan hasil tes pertandingan tersebut. “Kalau pun kami menang 10-0, itu tak ada gunanya. Yang kami perlukan adalah mendapatkan tes dan ujian itu telah kami terima satu.”

