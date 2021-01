Begini Cara Menentukan 4 Tim Peringkat 3 Terbaik Euro 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Akan ada 16 dari 24 tim Euro 2016 yang masuk babak knockout 16 Besar. Sebanyak 12 tim diambil dari juara dan runner up grup yang seluruhnya ada enam grup. Sedangkan 4 tim lain diambit dari tim peringkat tiga terbaik dari 6 grup yang ada.

Saat ini klasemen peringkat tiga terbaik adalah sebagai berikut:

1. Slovakia (grup B): main 3 kali, nilai 4, selisih gol 0

2. Irlandia Utara (grup C): main 2 kali, nilai 3, selisih gol 1

3. Albania (grup A): main 3 kali, nilai 3, selisih gol -2

4. Portugal (grup F): main 2 kali, nilai 2, selisih gol 0

5. Republik Cek (grup D): main 2 kali, nilai 1, selisih gol -1

6. Swedia (grup E): main 2 kali, nilai 1, selisih gol -1.

Mengutip laman Euro Sports, untuk menentukan empat tim terbaik, begitu fase grup berakhir, klasemen akhir tercipta yang diperingkatkan berdasarkan:

1. Poin

2. Selisih Gol

3. Jumlah Gol

4. Fair play (3 poin untuk kartu merah, 1 poin untuk kartu kuning)

5. Koefisien tim UEFA.

Dan lima kriteria itulah akan ditentukan empat peringkat ketiga terbaik. Enam tim berperingkat ketiga akan dibanding-bandingkan berdasarkan lima parameter itu.

Lalu, siapa lawan mereka di babak 16 besar?

Sudah ditentukan bahwa empat juara grup (A,B,C,D) akan menghadapi empat tim berperingkat tiga. Dua juara grup (E dan F) akan menghadapi dua runner-up grup (D dan E).

Empat runner-up lainnya (A,B,C,F) akan saling berhadapan di babak ini,

UEFA mengurutkan delapan pertandingan 16 Besar itu dalam nomor pertandingan berikut:

Laga 1: Runner-up Grup A vs Runner-up Grup C

Laga 2: Juara Grup D vs Peringkat 3 Grup B/E/F

Laga 3: Juara Grup B vs Peringkat 3 A/C/D

Laga 4: Juara Grup F vs Runner-up Grup E

Laga 5: Juara Grup C vs Peringkat 3 Grup A/B/F

Laga 6: Juara Grup E vs Runner-up Grup D

Laga 7: Juara Grup A vs Peringkat 3 Group C/D/E

Laga 8: Runner-up Grup B vs Runner-up Grup F.

UEFA merancang jadwal atau tabel yang meniscayakan tim-tim dalam grup yang sama tidak akan saling berhadapan sebelum babak semifinal.

Oleh karena itu, kecuali pertandingan juara grup melawan runner up, sulit menebak siapa melawan siapa pada 16 Besar sampai mendapatkan hasil pertandingan terakhir dari fase grup.

ANTARA | NS