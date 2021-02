5 Fakta Penting Tentang Sadio Mane, Pemain Baru Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool akhirnya mendapatkan Sadio Mane dari Southampton. Berikut sejumlah fakta terkait kepindahan pemain tersebut:

1. Penyerang Senegal berusia 24 tahun itu dibeli seharga 30 juta pound sterling (RP 528 miliar). Ia dikontrak selama lima tahun dengan bayaran 100 ribu pound (Rp 1,7 miliar) per minggu.

2. Pelatih Juergen Klopp mengaku sudah memantau pemain ini sejak Olimpiade 2012 saat Sang Pemain tampil bersama timnas Senegal. Kecepatan dan ketajamannya langsung menarik perhatian pelatih Jerman itu. “Ia punya kualitas, pekerja keras, dan punya catatan mencetak gol yang bagus," kata Klopp. "Suporter akan terkesan melihatnya."

Mane looks the part in #LFC colours! #SadioSigns pic.twitter.com/Bt2MZbmBeN



3. Mane sangat antusias dengan kepindahnnya dan menyebutnya sebagai "hari terbaik dalam hidup saya." Di Anfield ia akan memakai kaus bernomor 19. "Ini akan jadi musim yang spesial," kata Mane. "Liverpool adalah salsah satu klub terbesar di dunia. Saat saya masih lebih muda, saya melihat Liverpool melawan AC Milan (di final Liga Champions 2005). Saya sangat terkesan dan saya sangat, sangat bahagia untuk Liverpool."

4. Ia sudah dua musim di Southampton setelah sebelumnya bermain untuk Metz (Prancis) dan Red Bull Salzburg (Austria). Musim lalu ia tampil 43 kali dan menyumbang 15 gol.

5. Mane juga sudah lama jadi andalan Senegal. Sejak 2012, ia sudah berlaga 36 kali dan memberi 10 gol.

Mane takes in his new surroundings at Melwood! #SadioSigns pic.twitter.com/0KUbJG9AJe