Higuain Tolak Tawaran Jadi Pemain Bergaji Tertinggi di Dunia  

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal boleh bernapas lega karena pemain incarannya, Gonzalo Higuain, memastikan dia tak akan pergi ke Liga Super Cina pada musim depan. Higuain menolak pinangan klub Hebei China Fortune yang menawarinya gaji besar yang membuatnya bisa menjadi pemain bergaji tertinggi di dunia.

Laman The Sun mengabarkan bahwa Higuain menolak tawaran gaji Hebei China Fortune sebesar 800 ribu pound sterling (Rp 13,8 miliar) per pekan. Dengan gaji sebesar itu, Higuain akan mendapatkan bayaran 42 juta pound sterling per tahun.

Nilai itu jauh lebih tinggi dari gaji Cristiano Ronaldo di Real Madrid sebesar 288 ribu pound sterling per pekan atau sekitar 15 juta pound sterling per tahun. Ronaldo adalah pemain dengan bayaran terbesar di dunia saat ini.

Penolakan Higuain itu membuat mega transfer yang direncanakan Hebei berantakan. Padahal mereka sudah menyanggupi menebus nilai dalam klausa pemutusan kontrak Higuain dari Napoli senilai 80 juta pound sterling.

Kabar itu membuat kans Arsenal untuk mendatangkan Higuain ke Emirates Stadium musim depan terbuka lebar. Namun Arsenal tampaknya masih kesulitan untuk menebus harga 80 juta pound sterling yang diminta Napoli. Kabar terakhir menyebutkan mereka siap membayar 60 juta pound sterling plus Olivier Giroud untuk merealisasikan transfer itu.

THE SUN | FEBRIYAN