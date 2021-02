Bayern Muenchen Perkenalkan Seragam Tandangnya  

TEMPO.CO, Jakarta - Bayern Muenchen telah meluncurkan seragam tandang terbarunya untuk musim 2016/2017. Dalam keterangan tertulis pada Senin, 18 Juli 2016, seragam tersebut disebut terinspirasi jalanan di Kota Jerman, yakni ketika para pemain sepak bola muda mengembangkan kemampuan mereka. Seragam tersebut mempunyai desain dwiwarna, yang berwarna abu-abu.

Tiga garis Adidas klasik dalam warna oranye menorehkan percikan warna, sedangkan empat bintang di atas lambang menyimbolkan kesuksesan tim di liga, yang hanya tim dengan 20 gelar liga atau lebih yang diperbolehkan menggunakan empat bintang.

Seragam tersebut diselesaikan dengan semboyan Bayern Muenchen “Mia san mia,” yang berarti “We are who we are” (kami adalah kami).

Bayern Muenchen berhasil mempertahankan gelar Bundesliga pada musim lalu di bawah asuhan Pep Guardiola. Dengan pelatih barunya, Carlo Ancelotti, raksasa Jerman tersebut bertekad mempertahankan gelar untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

Our 16/17 away kit - now in stock! Get yours here: https://t.co/XkvmeXv3XW pic.twitter.com/aYUWfkvu92