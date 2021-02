Jadwal Bola Hari Ini: Republik Cek Vs Jerman, Malta Vs Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Jumat, 1 September 2017, akan menyajikan rangkaian pertandingan dari babak kualifikasi Piala Dunia 2018.

Salah satu laga besar yang layak ditunggu adalah Republik Cek vs Jerman di grup C. Jerman, yang kini memuncaki klasemen berpeluang kian mengokohkan posisinya bila bisa meraih kemenangan atas tim urutan ketiga ini.

Selain itu, ada juga aksi Inggris di Grup F. Tim penghuni puncak klasemen itu akan berlaga di kandang Malta.

Berikut jadwal selengkapnya:

Grup C

Sabtu, 2 September 2017

01:45 Republik Cek vs Jerman (RCTI)

01:45 Norwegia vs Azerbaijan

01:45 San Marino vs Irlandia Utara

Keterangan: Jerman di puncak klasemen dengan nilai 18 dari 8 laga, unggul 5 angka dari Irlandia Utara. Cek di posisi ketiga dengan nilai 9.

Grup E

Jumat, 1 September 2017

23:00 Kazakhstan vs Montenegro

Sabtu, 2 September 2017

01:45 Denmark vs Polandia

01:45 Romania vs Armenia

Keterangan: Polandia memuncaki klasemen dengan nilai 16 dari 6 laga, disusul Montenegro (10), Denmark (10), Rumania (6),

Grup F

Sabtu, 2 September 2017

01:45 Malta vs Inggris

01:45 Lithuania vs Skotlandia

01:45 Slovakia vs Slovenia

Keterangan: Inggris memuncaki klasemen dengan nilai 14 dari 6 laga, disusul Slovakia (12), Slovenia (11), Skotlandia (8).

UEFA | NS