Jadwal Bola Hari Ini: Timnas Indonesia U-19 Vs Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Selasa, 5 September 2017, antara lain akan menyajikan laga Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-18.

Tim asuhan Indra Sjafri itu akan menjalani partai perdana dalam turnamen kelompok umur di Myanmar itu dengan melawan tim tuan rumah.

Pada Rabu dinihari hingga pagi hari akan berlangsung serangkaian laga kualifikasi Piala Dunia 2018 dari zona Eropa dan Amerika Latin. Laga Turki vs Kroasia akan disiarkan langsung televisi.

Berikut jadwal bola selangkapnya:

Piala AFF U-18

Selasa, 5 September 2017

18:30 Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar (Indosiar).

Kualifikasi Piala Dunia 2018

Rabu, 6 September 2017

01:45 Turki vs Kroasia (RCTI)

01:45 Islandia vs Ukraina

01:45 Austria vs Georgia

01:45 Irlandia vs Serbia

01:45 Moldova vs Wales

01:45 Macedonia vs Albania

01:45 Italia vs Israel

01:45 Liechtenstein vs Spanyol

01:45 Kosovo vs Finlandia

03:00 Bolivia vs Cile

03:30 Kolombia vs Brasil

04:00 Ekuador vs Peru

06:30 Argentina vs Venezuela

07:00 Paraguay vs Uruguay.

