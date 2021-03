Jadwal Bola Hari Ini: Arsenal, AC Milan, Everton di Liga Europa

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini akan menyajikan sejumlah pertandingan Liga Europa. Arsenal, Villarreal, Lazio, AC Milan, dan Everton termasuk tim-tim besar yang akan berlaga dalam pertandingan yang berlangsung pada Jumat dinihari WIB, 15 September 2017..

Berikut jadwal selengkapnya:

Grup A

00:00 Slavia Prague vs Maccabi Tel Aviv

00:00 Villarreal vs FC Astana (beIN Sports 2)

Grup B

00:00 Dynamo Kyiv vs Skenderbeu

00:00 Young Boys vs Partizan Beograd

Grup C

00:00 Hoffenheim vs Braga

00:00 Istanbul Basaksehir vs Ludogorets Razgrad

Grup D

00:00 Austria Wien vs AC Milan (beIN Sports 3)

00:00 Rijeka vs AEK Athens

Grup E

00:00 Apollon Limassol vs Lyon

00:00 Atalanta vs Everton (beIN Sports 1)

Grup F

00:00 FC Koebenhavn vs Lokomotiv Moscow

00:00 Zlin vs FC Sheriff

Grup G

02:05 FC FCSB vs Viktoria Plzen

02:05 Hapoel Beer Sheva vs Lugano

Grup H

02:05 Arsenal vs FC Cologne (SCTV, beIN Sports 1)

02:05 FK Crvena Zvezda vs BATE Borisov

Group I

02:05 Marseille vs Konyaspor (beIN Sports 2)

02:05 Vitoria de Guimaraes vs Salzburg

Grup J

02:05 Hertha Berlin vs Athletic Bilbao (beIN Sports 3)

02:05 Zorya vs Oestersunds FK

Grup K

02:05 Vitesse vs Lazio

02:05 Zulte-Waregem vs Nice

Grup L

02:05 FK Vardar Skopje vs Zenit St. Petersburg

02:05 Real Sociedad vs Rosenborg

