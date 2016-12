Sule Punya Banyak Keunggulan, Chelsea Bisa Mendapatkannya  

Jum'at, 23 Desember 2016 | 18:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Peluang Chelsea mendapatkan bek muda, Niklas Sule, membesar setelah klub raksasa Jerman, Bayern Muenchen, tampak menarik diri dari perburuan pemain itu. Muenchen menganggap Hoffenheim memberi banderol terlalu besar untuk Sule.



Indikasi mundurnya Muenchen disampaikan oleh presiden klub itu sendiri, Uli Hoeness. Menurut dia, nilai 21 juta pound sterling yang diberikan Hoffenheim tak logis, mengingat pemain itu masih bau kencur.



”Masih ada masalah besar. Nilai transfer yang diminta bisa membatalkan kesepakatan itu,” ujarnya.

One of hot young players in 2017 transfers: Niklas Sule (Hoffenheim) pic.twitter.com/jn12Reykdp