Icardi Tertajam di Liga Italia, Ungguli Dzeko Satu Gol

Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:51 WIB







Pemain Inter Milan, Mauro Icardi, melakukan selebrasi seusai mencetak gol. AP Photo/Antonio Calanni

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Inter Milan, Mauro Icardi; bomber Torino Andrea Belotti; dan juru gedor AS Roma, Edin Dzeko terus bersaing di posisi top skor Serie A.



Setelah Icardi membuat dua gol saat Inter mengalahkan Lazio 3-0, giliran Dzeko menambah satu gol saat Roma menang 3-1 atas Chievo Verona dan Belotti mencetak gol tunggal Torino ke gawang Genoa.



Dengan demikian, Icardi kini mengoleksi 14 gol. Sedangkan Dzeko dan Belotti satu lebih sedikit atau 13 gol.



Berikut ini daftar pencetak gol Serie A hingga Jumat pagi WIB, 23 Desember 2016.



14 gol: Mauro Icardi (Inter Milan)

13 gol: Edin Dzeko (AS Roma), Andrea Belotti (Torino)

11 gol: Dries Mertens (Napoli)

10 gol: Gonzalo Higuain (Juventus)

9 gol: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio)

8 gol: Mohamed Salah (AS Roma), Nikola Kalinic (Fiorentina), Iago Falque (Torino), Cyril Thereau (Udinese)

7 gol: Marco Borriello (Cagliari), Jose Callejon (Napoli), Ilja Nestorovski (Palermo)

6 gol: Carlos Bacca (AC Milan), Diego Perotti (AS Roma), Franck Kessie (Atalanta Bergamo), Giovanni Simeone (Genoa), Luis Muriel (Sampdoria), Gregoire Defrel (Sassuolo)



BISNIS.COM