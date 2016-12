Ketajaman Cavani Tak Tertandingi di Liga Prancis

Penyerang PSG Edinson Cavani, melakukan selebrasi setelah mencetak gol kegawang Arsenal ada pertandiangan Grup A Liga Champions di Parc des Princes, Paris, 14 September 2016. AP/Francois Mori

TEMPO.CO, Jakarta - Edinson Cavani mencetak satu gol saat juara bertahan Paris Saint-Germain menang telak 5-0 atas juru kunci Lorient dalam pekan ke-19 Ligue 1 Prancis.



Tambahan gol dari titik penalti itu membuatnya memantapkan diri sebagai top skor sementara dengan torehan 18 gol. Berikut ini daftar pencetak gol sementara Ligue 1.



18 gol: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)



13 gol: Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais)



11 gol: Radamel Falcao (Monaco)



10 gol: Alassane Plea (Nice), Bafetimbi Gomis (Olympique Marseille)



8 gol: Mario Balotelli (Nice), Ivan Santini (SM Caen)



7 gol: Guido Carrillo (AS Monaco), Benjamin Moukandjo (Lorient), Ryad Boudebouz (Montpellier HSC), Martin Braithwaite (Toulouse)



6 gol: Famara Diedhiou (Angers SCO), Thomas Lemar (AS Monaco), Jimmy Briand (En Avant Guingamp), Mevlut Erdinc (Metz), Steve Mounie (Montpellier HSC), Lucas Moura (Paris Saint-Germain), Enzo Crivelli (SC Bastia)



5 gol: Fabinho (AS Monaco), Valere Germain (AS Monaco), Lois Diony (Dijon FCO), Julio Tavares (Dijon FCO), Rodrigue Ninga (Montpellier HSC), Wylan Cyprien (Nice), Florian Thauvin (Olympique Marseille), Giovanni Sio (Stade Rennes), Ola Toivonen (Toulouse).



BISNIS.COM



