Gebrakan Belanja Liga Cina Tamparan bagi Liga Inggris

Pemain Chelsea Oscar, merayakan gol pembuka kontra Queens Park Rangers, di Stamford Bridge, London, 1 November 2014. Atas kemenangan ini, Chelsea kokoh di puncak klasemen, selisih 4 poin dari peringkat kedua yakni Southampton. Mike Hewitt/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Arsenal Arsene Wenger mengaku terkejut oleh hengkangnya Oscar dari Chelsea ke klub Cina, Shanghai SIPG, dengan nilai transfer fantastis 60 juta dolar AS.



Gelandang Brasil ini tidak lagi menjadi pilihan di Stamford Bridge sejak kedatangan bos baru Antonio Conte dengan hanya lima kali menjadi starter pada pertandingan Liga Utama Inggris.



Namun Jumat pagi kemarin Chelsea dan SPIG sepakat untuk kontrak pemain berusia 25 tahun itu dalam harga 60 juta poundsterling. Artinya, The Blues memperoleh keuntungan 41 juta dolar AS dari sang pemain.



Wenger kemudian menyebut aliran uang dari Cina itu menjadi ancaman bagi Liga Inggris yang selama ini dikenal sebagai liga paling kuat keuangannya di dunia.



"Ya itu kejutan, itu distorsi. Pada dasarnya ketika Anda pemain sepak bola, maka Anda ingin menyandingkan kualitas kompetisi dengan kuantitas upah Anda," kata Wenger.



"Apakah ini bakal menjadi masalah bagi Liga Premier di masa depan? Bisa jadi begitu," sambung Wenger dalam laman Sky Sports.



Sementara itu, bos Liverpool Jurgen Klopp menyatakan pembelian oleh liga Cina itu akan membuat liga Inggris kehilangan simpati dari Eropa.



"Saya kira saat ini liga itu bukan liga di mana Anda ingin bermain, satu-satunya alasan pemain pergi ke sana adalah uang," kata Klopp.



