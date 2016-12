Oscar Pamitan dari Chelsea

Pemain Chelsea, Oscar merayakan gol ketiganya ke gawang Milton Keynes Dons dalam laga babak keempat Piala Liga di Stadion MK, 1 Februari 2016. Action Images via Reuters/John Sibley

TEMPO.CO, London - Ini adalah minggu-minggu terakhir bagi Oscar di Stamford Bridge. Dia segera mengemasi kopernya dan akan meninggalkan Chelsea mulai bulan depan. Bukan ke Barcelona atau Real Madrid, tidak pula ke Bayern Munich, Juventus, atau bahkan PSG. Namun, dia akan ke negeri Cina.



Kabar ini telah dilansir Chelsea yang memastikan bahwa Oscar telah ditebus Shanghai SIPG senilai 60 juta pound atau sekitar Rp 993,6 miliar. Oscar juga disebut akan menerima gaji 400 ribu pounds atau Rp 6,6 miliar per pekan. Jumlah gaji tersebut tentu saja bikin ngiler, apalagi nilainya memecahkan rekor gaji tertinggi yang selama ini dipegang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, yang mencapai 365 ribu pound per minggu.



Dalam sebuah pernyataan resminya dikatakan bahwa Chelsea FC dan Shanghai SIPG telah menyetujui persyaratan untuk transfer permanen Oscar. “Pemain berusia 25 tahun itu akan bergabung dengan tim Liga Super Cina pada awal jendela transfer Januari,” tulis Chelsea. “



Beberapa saat media belum mendapat konfirmasi dari sahibul hikayat, kemarin Oscar akhirnya buka suara dengan mengunggah statusnya di akun Instagram miliknya. "Saya ingin berterima kasih kepada Chelsea FC, pemiliknya, dan semua staf yang telah membuat waktu saya di klub begitu istimewa," kata Oscar di Instagram.



Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para fans Chelsea dan merasa terhormat telah menjadi bagian dari klub Chelsea. “Anda akan selalu memiliki tempat khusus di hati saya,” kata Oscar, yang telah membantu The Blues memenangkan gelar Liga Inggris, Liga Europa, dan Piala Liga Inggris.



Gelandang asal Brasil itu diboyong Chelsea dari Internacional pada 2012. Nilai transfernya tak terlalu fantastis, hanya 25 juta pound. Selama 4,5 tahun bersama The Blues, pemain asal Brasil tersebut telah menyumbang 38 gol dari 203 penampilan.



Dalam musim pertamanya di Stamford Bridge, Oscar bermain 64 kali untuk Chelsea. Dia mencetak 12 gol dan 12 assist. Ia bermain sebagai salah satu 'Three Amigos' bersama Hazard dan Mata. Pada mereka, permainan sepak bola menjadi hidup dan ditunggu pecintanya.



Alasan Manajer Antonio Conte rela melepas Oscar karena adanya perubahan formasi yang diinginkannya, 3-4-3. Perubahan sistem itu membuat posisi Oscar mubazir. Dia tak banyak menadapat jatah bertanding. Bahkan sejak dibawah asuhan Conte, Oscar hanya bermain selama 554 menit dengan hanya punya kesempatan menyumbnag satu assist.



Sebelumnya ada ksepakatan transefr ini, Conte sebenarnya sudah menyinggung sedikti tentang peran Oscar dan masa depannya. Dia bakal menerima segala keputusan Oscar. “Terkadang Anda bisa mengatakan tidak, lain kali harus berkata ya," tutur Conte.



Akun Twitter Chelsea menyatakan, “Terima kasih, Oscar. Semoga beruntung untuk masa depan Anda."



