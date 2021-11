Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ke-12 dan Klasemen: Ada Laga Persib vs Persija

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal pertandingan BRI Liga 1 akan memasuki pekan ke-12, mulai 18 November 2021. Salah satu laga besar yang akan tersaji adalah Persib Bandung versus Persija Jakarta.

Laga Persib vs Persija akan jadi penutup jadwal pekan ke-20, pada Sabtu, 20 November. Posisi kedua tim terpaut cukup jauh dalam klasemen.

Persib tampil mengesankan pada awal musim ini. Mereka tak terkalahkan dalam 11 laga awalnya. Tim asuhan Robert Alberts itu menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 25, tertinggal tiga angka dari Bhayangkara FC yang ada di puncak.

Persija Jakarta sejauh ini sudah kalah dua kali dan baru menang tiga kali. Tim Macan Kemayoran menempati posisi kesembilan dengan nilai 15.

Sementara itu, Bhayangkara FC akan berusaha menjaga posisinya sebagai penguasa klasemen dengan melawan Persita Tangerang pada 18 November.

Dalam laga lain, juara bertahan Bali United akan menghadapi Persela Lamongan, Persebaya Surabaya melawan Madura United, sedangkan Arema FC berhadapan dengan Persik Kediri.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-12

(Live Indosiar, Ochannel, Vidio)

Kamis, 18 November 2021

15:15 Tira Persikabo vs PSIS Semarang

15:15 Persita Tangerang vs Bhayangkara FC

18:15 Borneo FC vs Persipura Jayapura

20:30 PSM Makassar vs PSS Sleman.

Jumat, 19 November 2021

15:15 PS Barito Putera vs Persiraja Banda Aceh

18:15 Persik Kediri vs Arema FC

20:45 Bali United vs Persela Lamongan.

Sabtu, 20 November 2021

18:15 Persebaya Surabaya vs Madura United

21:00 Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Klasemen Liga 1

Baca: Xavi Tolak Pinangan Timnas Brasil demi Barcelona

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.