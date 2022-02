Shayne Pattynama Berminat Bela Timnas Indonesia, Ini Profil Singkatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Shayne Pattynama menjadi pemain ketiga yang akan masuk program naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Hasani Abdulgani menyatakan bahwa pesepakbola berusia 23 tahun itu telah mengirimkan surat kesediannya dan dokumen yang dibutuhkan.

"Shayne Pattynama pemain asal Belanda, sekarang bermain di klub Viking FK (Liga 1 Norwegia). Ayahnya lahir di Semarang," tulis Hasani di akun media sosial Instagram miliknya.

"Pattynama sudah mengirim surat pernyataan bersedia bermain untuk Timnas serta dokumen pendukung lainnya. Welcome to the board."





Berdasarkan data laman Transfermarkt Pattynama saat ini berkarier di kasta teratas Liga Norwegia bersama Viking FK. Dia bergabung dengan klub itu pada bursa transfer musim panas tahun lalu.

Musim ini, Pattynama tercatat telah bermain sebanyak 26 kali dengan sumbangan dua gol dan lima assist. Akan tetapi Pattynama tampaknya bukan pilihan utama di timnya. Dari 26 penampilan itu, hanya enam kali diantaranya dia tampil sejak awal, selebihnya dia hanya menjadi pemain pengganti.

Viking FK berhasil menempati posisi ketiga klasemen pada musim lalu. Mereka pun mendapatkan tiket untuk bermain di Liga Conference musim mendatang.

Sebelum berkarier di Norwegia, Shayne berkarier di divisi dua Liga Belanda bersama Telstar. Pesepakbola yang bisa bermain sebagai bek kiri hingga gelandang kiri itu tercatat pernah menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam dan kemudian pindah ke Akademi FC Utrecht.

Di level internasional Pattynama belum pernah membela Timnas Belanda di level apa pun. Pemain yang memiliki tinggi 180 cm itu saat ini ditaksir memiliki nilai pasaran sebesar 300 ribu euro atau sekitar Rp 4,8 miliar.

Jika nantinya jadi membela Timnas Indonesia, Shane Pattynama akan bersaing dengan bek kiri Pratama Arhan yang akan bermain di klub divisi dua Liga Jepang, Tokyo Verdy mulai bulan depan.

PSSI saat ini memang tengah melakukan proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Naturalisasi itu merupakan keinginan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong.

Dalam konferensi pers usai bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali awal bulan lalu, pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan membutuhkan para pemain naturalisasi demi menuntaskan ambisi Indonesia untuk meraih gelar juara Piala AFF setelah kembali gagal pada awal tahun ini.

Selain Sandy Walsh, Jordi Amat dan Shayne Pattynama, PSSI disebut tengah mencari satu pemain keturunan lainnya. Shin Tae-yong disebut meminta satu pemain tambahan lainnya harus bermain di lini serang. Sebelumnya PSSI mendapatkan penolakan dari gelandang klub Liga Belanda, Tijjani Reijnders.