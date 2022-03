Jadwal BRI Liga 1 Pekan 34 Rabu 30 Maret: 3 Laga Perebutan Posisi Ketiga

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pekan terakhir atau yang ke-34 akan kembali hadir pada Rabu, 30 Maret 2022. Hari ini ada tiga laga yang berpengaruh dalam perebutan posisi ketiga klasemen.

Inilah jadwal yang berlangsung:

15:15 Persiraja vs Bhanyangkara FC (Vidio)

18:15 Arema vs PSM Makassar (Indosiar)

20:45 Persebaya vs Borneo FC (Indosiar).

Bhayangkara, yang memiliki nilai 63, saat ini menempati posisi ketiga. Namun, posisinya belum aman di peringkat itu karena memiliki nilai sama dengan Persebaya yang ada di bawahnya dan hanya unggul satu angka dari Arema FC.

Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, sempat mengeluh karena perebutan posisi keriga ini tidak dilakukan secara bersamaan. "Kalau tim yang mau degradasi itu main bareng, seharusnya pertandingan antara Arema FC, Bhayangkara FC, dan Persebaya itu juga bareng," kata Aji Santoso.

"Artinya biar terjadi fairness, keadilan. Karena nanti seumpama pertandingan ini enggak bareng, akhirnya kami sudah tahu duluan. Tentunya saya masih menunggu pertandingan antara Bhayangkara melawan Aceh (Persiraja). Itu usulan saja sih, harusnya bareng biar sama-sama enak."

"Karena masih sama-sama menentukan di peringkat ketiga. Arema, Bhayangkara, dan Persebaya masih berebut peringkat ketiga, seharusnya bareng," kata dia.

Apapun hasil dalam laga nanti Persebaya akan finis di lima besar klasemen. Itu jadi pencapaian bagus bagi Aji Santoso, sebagai satu-satunya pelatih lokal yang menangani tim lima besar klasmen BRI Liga 1 saat ini.

"Patut kami syukuri, tapi yang jelas itu kerja semua tim baik ofisial, pelatih, pemain. Kami bisa memenuhi target (lima besar) yang diberikan manajemen," kata dia. "Musim ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk musim depan bisa lebih baik lagi."

Sementara itu, Bhayangkara FC bertekad memenangi laga terakhir mereka, Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster menegaskan bahwa timnya sepenuhnya fokus menatap pertandingan tersebut. "Kami membutuhkan tiga poin. Persaingan ini memang ketat sesuai perkiraan," ujar Munster.

Jadwal Berikutnya

Memasuki pekan ke-34 ini, Bali United sudah juara. Selain Persela, satu posisi degradasi juga sudah ditempati Persiraja Banda Aceh. Persaingan tersisa adalah untuk menghindari menjadi tim ketiga yang turun ke Liga 2.

Persaingan itu melibatkan tiga tim: Persipura Jayapura (33), Barito Putera (35), dan PSS Sleman (36). Ketiga tim ini akan bermain Kamis, 31 Maret 2022. Persipura akan melawan Persita Tangerang, Barito Putera menghadapi Persib Bandung, sedangkan PSS Sleman menantang Persija Jakarta.

Selanjutnya: Jadwal lengkap pekan ke-34 dan klasemennya