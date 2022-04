Hasil Uji Coba Timnas U-19 Indonesia: Menang 2-0 vs Pohang Steelers

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-19 Indonesia meraih kemenangan keduanya dalam rangkaian uji coba di Korea Selatan. Dalam uji coba keenam di Riverside Soccer Field, Daegu, Rabu, 6 April 2022, tim asuhan Shin Tae-yong menang 2-0 atas tim junior Pohang Steelers FC.

Pertandingan dibagi menjadi tiga game berbeda. Di masing-masing game, Timnas turun dengan susunan pemain berbeda. Pada game pertama kedua tim bermain imbang 0-0.

Pada game kedua, keunggulan 1-0 diraih. Gol tim Garuda Nusantara dicetak Ronaldo Kwateh. Pemain muda Maura United mencetak gol keduanya di Korea Selatan.

Pada game ketiga, keunggulan Timnas U-19 bertambah. Kali ini Razzaa Fachrezi Aziz yang menjadi pencetak gol.

Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih dalam enam uji coba yang dilakukan di Korea Selatan. Sebelumnya, kemenangan juga diraih dengan skor 2-1 atas Universitas Daegu.

Pada Selasa kemarin, Timnas U-23 ditahan Gimcheon 2-2. Sedangkan dalam tiga laga lainnya, mereka kalah, yakni dari Universitas Yeungnam (1-5) dan dua kali dari Timans Korea Selatan U-18 (0-7 dan 1-5).

Timnas U-19 Indonesia yang dipersiakan untuk Piala Dunia U-20 akan kembali menjalani uji coba Kamis, 7 April, melawan Tim Daegu U-18.

Hasil dan jadwal pertandingan uji coba Timnas U-19 Indonesia di Korea Selatan:

22 Maret 2022: vs Universitas Yeungnam: kalah 1-5.

25 Maret 2022: vs timnas U-19 Korea Selatan: 0-7.

27 Maret 2022: vs Universitas Daegu: menang 2-1.

29 Maret 2022: vs timnas U-19 Korea Selatan: kalah 1-5.

5 April 2022: vs tim Gimcheon U-18: seri 2-2.

6 April 2022: vs tim Pohang Steelers FC: menang 2-0.

7 April 2022: vs Daegu U-18.

9 April 2022: vs Pohang.

13 April 2022: vs Daegu FC.

