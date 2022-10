Ini Syarat agar Barcelona Bisa Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Nasib Barcelona di Liga Champions 2022-2023 akan ditentukan pada Rabu lama hingga Kamis dinihari nanti, 27 Oktober 2022. Mereka bisa kandas bila gagal menang.

Peluang Barcelona untuk lolos ke 16 besar Liga Champions sangat kecil. Mereka tak lagi bisa menentukan nasib sendiri. Saat ini, Barca ada di posisi ketiga klasemen sementara Grup C dengan hanya empat poin setelah empat pertandingan fase grup.

Inter Milan di posisi kedua klasemen dengan tujuh poin dari jumlah pertandingan yang sama di fase grup ini. Mereka di bawah Bayern Munchen yang sudah memastikan lolos setelah meraih 12 poin.

Dengan situasi tersebut pula, jika ada dua tim yang memiliki poin sama, akan ditentukan dari hasil head-to-head. Ini akan menyakitkan bagi Barcelona karena dalam dua laga lawan Inter Milan, mereka hanya meraih satu poin.

Pada pertemuan pertama, Blaugrana kalah 0-1, 4 Oktober lalu. Sedangkan di pertemuan kedua yaitu pada 12 Oktober, laga berakhir imbang 3-3.

Dengan demikian, dari head-to-head pertemuan fase grup tersebut, Inter Milan yang unggul atas Barcelona karena I Nerazzurri mampu meraih empat poin sedangkan Barcelona hanya satu poin.

Dengan peraturan head-to-head, Inter Milan kini dalam posisi diuntungkan. Mereka akan lolos ke fase knockout (16 besar) jika kedua klub memiliki poin yang sama karena klub asal Italia tersebut unggul dalam head to head.

Jadwal Liga Champions Grup C, Rabu malam dan Kamis dinihari:

23.45 Inter Milan vs Viktoria Plzen (SCTV)

02.00 Barcelona vs Bayern Munchen (SCTV).

Klasemen Grup C Liga Champions:

No Tim Main Gol Poin 1 Bayern Munchen 4 +11 12 2 Inter Milan 4 +1 7 3 Barcelona 4 +1 4 4 Viktoria Plzen 4 -13 0

Simak skenario atau syarat yang bisa membuat Inter Milan atau Barcelona bisa lolos ke 16 besar Liga Champions 2022-2023:

Inter Milan ke 16 Besar jika:

Inter menang malam ini atau mereka kalah dan Barcelona juga kalah. Mereka bisa tetap lolso bila seri malam ini asalkan dalam laga lain Barcelona juga seri.

Inter Milan juga akan lolso bila meraih satu saja kemenangan dari dua pertandingan sisa (vs Viktoria Plzen atau vs Bayern Munchen).

Inter Milan imbang dalam dua pertandingan terakhir sedangkan Barcelona kehilangan poin (menang dan imbang) di dua laga sisa.

Inter Milan kalah di dua laga sisa dan Barcelona menang dan kalah di dua laga sisa.

Barcelona ke 16 Besar jika:

Barcelona menang dalam dua pertandingan terakhir yaitu lawan Bayern Munchen dan Viktoria Plzen sedangkan Inter hanya meraih satu poin dari dua laga sisa.

Barcelona meraih empat poin dari dua laga sisa sedangkan Inter mengalami dua kekalahan di dua laga terakhir.

Namun, skenario terburuk bagi Barcelona bisa terjadi pada malam ini yaitu jika Inter Milan menang atas Viktoria Plzen. Dengan hasil tersebut, sudah cukup membuat Barcelona sudah dipastikan terlempar dari Liga Champions.

