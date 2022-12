Piala AFF 2022: Timnas Indonesia Vs Kamboja Jumat, Skuad Garuda Unggul Rekor Head-to-head

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia vs Kamboja akan tersaji di penyisihan Grup A Piala AFF 2022. Pertandingan akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat, 23 Desember 2022 pukul 16.30 WIB.

Ini menjadi pertandingan pertama Skuad Garuda di Piala AFF 2022. Bagi Kamboja, duel melawan Indonesia akan menjadi laga kedua mereka setelah mengalahkan Filipina 3-2, Selasa, 20 Desember 2022.

Kemenangan Kamboja itu bisa menjadi sinyal bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk mewaspadai kekuatan mereka. Dua pemain mereka yang mencetak gol di laga tersebut, yakni B Reung (16' dan 59') dan Orn Chanpolin (20'), bisa manjadi ancaman bagi timnas Indonesia yang akan berjuang mendapatkan tiga poin pertamanya di turnamen ini.

Pertemuan Indonesia menghadapi Kamboja di penyisihan Grup A Piala AFF 2022 ini akan menjadi perjumpaan ke-18 mereka. Dari 17 pertandingan sebelumnya, tim Merah-Putih unggul rekor head-to-head dengan16 kemenangan dan sekali imbang. Kemenangan terbesar Indonesia terjadi di Piala Asia 1999. Saat itu Kamboja kalah telak 2-9.

Khsus di Piala AFF, Indonesia dan Kamboja sudah berhadapan sebanyak lima kali dengan catatan rekor skuad Garuda tidak terkalahkan. Pertemuan terakhir di Piala AFF 2020, Kamboja kalah 2-4.

Timnas Indonesia telah menggelar pemusatan latihan untuk persiapan Piala AFF ini sejak 28 November lalu di Bali. Untuk persiapan lanjutan menjelang laga perdana melawan Kamboja, rombongan tim asuhan Shin Tae-yong telah berada di Jakarta dan sudah mulai latihan sejak Selasa, 20 Desember 2022.

Untuk persiapan, Shin Tae-yong mengaku cukup sulit, apalagi kompetisi Liga 1 2022-2023 sempat terhenti dua bulan karena tragedi Kanjuruhan Malang.

"Untuk pertandingan pertama, menurut saya bisa menjadi pertandingan yang sulit bagi tim kami. Karena setelah tragedi Kanjuruhan memang tidak ada tanding sama sekali, performa pasti menurun. Apalagi tidak ada uji coba lawan siapa-siapa," kata Shin di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 20 Desember 2022.

"Tapi menurut saya fisik sudah pasti meningkat. Jadi babak pertama akan sulit bagi kita, tetapi seperti apa yang kami latihan selama ini kalau ditunjukkan di dalam lapangan tidak ada masalah," ujar dia

Berikut rekor pertemuan Indonesia vs Kamboja di Piala AFF

- Indonesia vs Kamboja 3-0, Piala AFF 1996

- Indonesia vs Kamboja 4-2, Piala AFF 2002

- Kamboja vs Indonesia 0-8, Piala AFF 2004

- Indonesia vs Kamboja 4-0, Piala AFF 2008

- Indonesian vs Kamboja 4-2, Piala AFF 2020

