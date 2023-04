Klasemen Liga Italia: Butuh 2 Kemenangan Lagi, Kapan Napoli Bisa Rayakan Gelar Juara?

TEMPO.CO, Jakarta - Napoli kian dekat gelar juara Liga Italia setelah mengalahkan Juventus 1-0 dalam laga pekan ke-31 di Stadion Allianz, Turin, Minggu, 23 April 2023. Mereka kini hanya membutuhkan dua kemenangan lagi untuk meraih scudetto.

Gol Giacomo Raspadori menjadi penentu kemenangan Napoli aas Juventus. Gol itu ketika laga memasuki waktu tambahan babak kedua memanfaatkan umpan Elif Elmas.

Kemenangan mengokohkan Napoli di posisi puncak klasemen sementara dengan torehan 78 poin dari 31 pertandingan. Juventus masih tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 59 poin dari 31 laga.

X

Napoli kini unggul 17 angka dari Lazio di posisi kedua. Dengan tujuh laga tersisa mereka membutuhkan dua kemenangan laga untuk menjadi juara.

Kapan Napoli bisa juara? Simak jadwal berikutnya untuk klub ini:

29 April: Napoli vs Salernitana

3 Mei: Udinese vs Napoli

7 Mei: Napoli vs Fiorentina

14 Mei: Monza vs Napoli

21 Mei: Napoli vs Inter Milan

28 Mei: Bologna vs Napoli

4 Juni: Napoli vs Sampdoria.

Bila terus menang, mereka akan bisa juara pada 3 Mei. Mereka juga akan tetap juara Lazio dan Juventus juga mengalami hasil serupa. Juventus saat ini ada di posisi ketiga dengan nilai 59, hanya terpaut dua angka dari Lazio.

Bila Napoli gagal menang dalam dua laga berikutnya dan Lazio atau Juventus terus menang, maka penentuan gelar juara kan berlanjut ke pekan-pekan berikutnya. Namun, bisa dipastikan, dengan keunggulan yang sangat mencolok yang saat dimiliki Napoli hanya menunggu waktu untuk menjadi juara.

Gelar juara nanti akan jadi yang ketiga yang diraih Napoli. Sebelumnya mereka pernah menjadi kampiun pada 1986-87 dan 1989-90, ketika masih diperkuat Diego Maradona.

Klasemen Liga Italia







Pilihan Editor: Jadwal Final Piala FA: Derby Manchester di Wembley

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.