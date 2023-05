Jadwal dan Klasemen Liga Jerman Sabtu Malam Ini: Dortmund dan Bayern Munchen Berebut Gelar, Begini Skenarionya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga Jerman (Bundesliga) 2022-2023 akan memuncak Sabtu malam ini, 27 Mei 2023. Penentuan gelar juara akan terjadi dalam pertandingan pekan terakhir.

Sembilan pertandingan akan digelar serentak pada pukul 20.30 WIB. Dari deretan laga pekan terakhir ini atau pekan ke-34, yang menarik tentu saja duel yang melibatkan Borussia Dortmund dan Bayern Munchen.

Kedua tim merupakan kandidat kuat peraih gelar Bundesliga 2022-2023 ini. Persiangan keduanya sudah terjadi sejak di pekan-pekan awal musim ini bergulir.

Yang menarik, ini menjadi persaingan yang sangat ketat hingga di pekan terakhir. Saat ini, Borussia Dortmund memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 70 poin.

Sementara itu, Bayern Munchen di peringkat kedua klasemen sementrara dengan 68 poin. Dengan demikian, di antara keduanya hanya berjarak dua poin.

Persaingan di pekan terakhir Bundesliga semakin ketat. Borussia Dortmund akan menghadapi Mainz dalam laga kandang. Sedangkan Bayern Munchen tandang menghadapi FC Koeln.

Keduanya masih mungkin menjadi juara, meski peluang Dortmund lebih besar.

Jadwal pekan terakhir Liga Jerman

Sabtu, 27 Mei 2023

20:30 B. Monchengladbach vs Augsburg

20:30 Bochum vs Bayer Leverkusen

20:30 Dortmund vs Mainz

20:30 Eintracht vs Frankfurt Freiburg

20:30 Koln vs Bayern Munchen

20:30 RB Leipzig vs Schalke

20:30 Union Berlin vs Werder Bremen

20:30 VfB Stuttgart vs Hoffenheim

20:30 Wolfsburg vs Hertha Berlin.

Klasemen Liga Jerman

Sejumlah skenario juara akan tersaji dengan jadwal dan posisi klasemen seperti ini, yakni...