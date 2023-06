Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Kapan Jadwalnya dan Siapa Saja Pesertanya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan FIFA telah menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Penunjukan dilakuakan dalam pertemuan FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat, 23 Juni 2023.

Piala Dunia U-17 akan digelar 10 November hingga 2 Desember 2023. Sebanyak 24 tim akan ikut serta.

Indonesia sebagai tuan rumah otomatis akan lolos menjadi salah satu peserta, dengan mengirimkan Timnas U-17. Sebanyak 19 tim lainnya saat ini sudah lolos, sedangkan empat tiket dari Asia masih diperebutkan.

Daftar tim yang sudah lolos ke Piala Dunia U-17 2023:

1. Indonesia (tuan rumah)

2. Argentina

3. Brasil

4. Inggris

5. Prancis

6. Jerman

7. Polandia

8. Spanyol

9. Ekuador

10. Venezuela

11. Amerika Serikat

12. Meksiko

13. Kanada

14. Senegal

15. Maroko

16. Mali

17. Burkina Faso

18. Selandia Baru

19. Caledonia Baru

20. Panama.

Empat tiket lain saat masih diperebutkan tim asia yang tengah mengukuti Piala Asia U-17 di Thailand. Turnamen tersebut kini sudah memasuki babak perempat final, sehingga peraih tiket ke Piala Dunia U-17 akan diketahui dalam pertandingan berikutnya, 25 dan 26 Juni 2023.

Tim yang berhadapan di perempat final adalah Iran vs Yaman, Thailand vs Korea Selatan, Jepang vs Australia, Saudi Arabia vs Jepang.

Fakta Tentang Piala Dunia U-17 2023

Piala Dunia U-17 kali ini merupakan edisi ke-19. Brasil merupakan juara bertahan.

Piala Dunia edisi kali ini awalnya akan digelar pada 2021 tapi mundur karena pandemi Covid-19. Peru ditetapkan sebagai tuan rumah melalui pertemuan Dewan FIFA pada 24 Oktober 2019 di Cina dan tetap memegang hak tersebut ketika turnamen dimundurkan.

Namun, Namun Peru kemudian gagal memenuhi kesiapan infrastruktur setelah empat tahun dinyatakan sebagai tuan rumah. FIFA kemudian membatalkan status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 pada awal April silam.

Indonesia sendiri sebelumnya berstatus tuan rumah Piala Dunia U-20 yang mestinya berlangsung pada Mei lalu. Namun berbagai penolakan yang ada dari sejumlah elemen masyarakat Indonesia terkait kedatangan timnas Israel, membuat FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah ajang bergengsi tersebut pada pertengahan April. Piala Dunia U-20 kemudian pindah ke Argentina.

