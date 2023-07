Jadwal Liga 1 Pekan Kedua Mulai Jumat Ini, Tim Mapan Incar Kemenangan Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 Indonesia musim 2023/2024 memasuki pekan kedua. Sejumlah tim mapan membidik kemenangan perdana mereka setelah menelan kekalahan atau hanya mampu mencatatkan hasil imbang pada pekan pertama.

Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Jumat, 7 Juli 2023, pekan kedua akan dibuka oleh laga PSS Sleman menjamu Persis Solo dan Arema FC menghadapi Persib Bandung.

Berstatus sebagai tim besar, Arema FC dan Persib Bandung gagal menorehkan poin penuh pada pekan perdana. Singo Edan takluk dari Dewa United, sedangkan Maung Bandung hanya mampu bermain imbang kontra Madura United.

Selain itu, juara bertahan PSM Makassar juga membidik kemenangan perdana mereka musim ini. Berstatus sebagai juara bertahan, PSM hanya mampu bermain imbang kontra Persija Jakarta.

Skuad asuhan Bernardo Tavares memiliki peluang besar untuk mencatatkan kemenangan perdana mereka saat menjamu Dewa United di kandang mereka Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu, 8 Juli 2023.

Ada laga besar yang mempertemukan Borneo FC menghadapi Bali United yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu, 8 Juli 2023 pukul 19.00 WIB. Kedua tim pada pekan sebelumnya gagal menorehkan kemenangan setelah Boreno FC bermain imbang saat dijamu Persik Kediri, sedangkan Bali United secara mengejutkan takluk dari tim tamu PSS Sleman.

Kemenangan perdana juga dibidik oleh Persija Jakarta yang akan bertandang ke markas Persikabo 1973 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu, 9 Juli 2023. Skuad asuhan Thomas Doll pada pekan perdana harus berbagi angka dengan PSM Makassar usai bermain imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Berikut jadwal lengkap Liga 1 Indonesia 2023/24 pekan kedua.

Jumat, 7 Juli 2023

PSS Sleman vs Persis Solo 15.00 WIB



Arema FC vs Persib Bandung 19.00 WIB

Sabtu, 8 Juli 2023

PSM Makassar vs Dewa United 15.00 WIB

Persebaya Surabaya vs Barito Putera 15.00 WIB

Borneo FC vs Bali United 19.00 WIB

Persita Tangerang vs PSIS Semarang 19.00 WIB

Minggu, 9 Juli 2023

Madura United vs Persik Kediri 15.00 WIB

Persikabo 1973 vs Persija Jakarta 19.00 WIB

Bhayangkara FC vs Rans Nusantara FC 19.00 WIB

