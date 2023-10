Reaksi Kocak Fans Cristiano Ronaldo Lihat Lionel Messi Raih Ballon d'Or 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang YouTuber yang juga fans Cristiano Ronaldo, iShowSpeed mengekspresikan reaksi kocak saat melihat Lionel Messi diumumkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2023 dalam acara puncak di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis, Selasa dinihari WIB, 31 Oktober.

Messi menyabet gelar Ballon d'Or kedelapan sepanjang kariernya sebagai pesepak bola profesional. Ia mengalahkan Erling Haaland dan Kylian Mbappe dalam persaingan memperebutkan penghargaan tersebut. Kini, La Pulga menjadi pemain dengan koleksi Ballon d'Or terbanyak sepanjang masa.

iShowSpeed diundang untuk menyaksikan langsung acara puncak Ballon d'Or 2023. Ia berinteraksi dengan sejumlah bintang sepak bola dunia, termasuk Bernardo Silva, Emiliano Martinez, dan Erling Haaland.

Dalam sebuah cuplikan video yang viral di media sosial, pemuda asal Amerika Serikat itu terlihat gelisah saat David Beckham hendak membacakan nama pemenang penghargaan. Ia terus menerus menyebut nama Ronaldo meski sang pemain tak masuk dalam persaingan.

Ketika nama Messi disebut sebagai pemenang, iShowSpeed sontak langsung terkejut. Ia terlihat tidak percaya bahwa idolanya kalah dari pemain Inter Miami itu. Wajahnya menampilkan ekspresi sedih sambil mengatakan "Messi man?, Messi man? No way man! No Ronaldo? What?."

Ekspresi Speed saat mendengar Lionel Messi jadi pemenang Ballon d'Or. Twitter

iShowSpeed dikenal sebagai YouTuber yang kerap membuat konten kocak soal sepak bola, khususnya Cristiano Ronaldo. Ia begitu mendewakan CR7 dan tak jarang menyebutnya sebagai pemain terbaik dunia. Ketika ada yang mengatakan Messi lebih baik, dia langsung marah dengan menggonggong seperti seekor anjing.

Konten-konten lucunya itu yang membuat nama iShowSpeed melejit sehingga bisa mendapat keistimewaan untuk hadir dalam berbagai seremoni dan pertandingan sepak bola. Ia juga dikenal cukup dekat dengan pemain AC Milan dan timnas Portugal, Rafael Leao yang membawanya bertemu Ronaldo untuk pertama kali.

Selain pengumuman Lionel Messi yang meraih Ballon d'Or 2023, acara puncak penghargaan tersebut juga mengumumkan sederet pemenang lainnya. Erling Haaland misalnya, yang meraih gelar Gerd Muller Award, lalu ada Emiliano Martinez dengan trofi Lev Yashin Award, Jude Bellingham yang menyabet Lev Yashin Award, dan Aitana Bonmati sebagai pemain terbaik putri.

