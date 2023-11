Promosikan NFT, Cristiano Ronaldo Digugat Triliunan Rupiah di Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo menjadi subjek gugatan class action besar-besaran sehubungan dengan promosi pertukaran mata uang kripto Binance. Seperti dilansir AS pada Rabu, 29 November 2023, bintang sepak bola Portugal itu menjalin kemitraan dengan Binance tahun lalu, meminjamkan namanya ke 'Koleksi CR7' dari NFT atau aset digital dengan basis teknologi blockchain.

Sebagai bagian dari promosi, Ronaldo mengatakan NFT akan memberi penghargaan kepada para penggemarnya atas dukungan selama bertahun-tahun.

Namun sekelompok penggugat di Amerika Serikat kini mengklaim dukungan Ronaldo mendorong mereka untuk membuat keputusan investasi yang tidak bijaksana. Kelompok ini menuntut ganti rugi lebih dari US $1 miliar atau sekitar Rp 15,48 triliun.

Pada November lalu, Binance mengumumkan peluncuran kemitraan multi-tahun eksklusif dengan Ronaldo yang secara eksplisit dirancang untuk memperkenalkan dunia NFT kepada para penggemarnya.

A new journey together begins today.

Join me on @Binance, the home of my exclusive NFT collection.

Sign up now with code RONALDO to get a free mystery box: https://t.co/JNvl8pAt8L pic.twitter.com/UyDinTIVN2