Jadwal Liga Inggris Pekan Terakhir dan Klasemennya: Simak Skenario Juara, Peta Persaingan ke Kompetisi Eropa, dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan terakhir atau pekan ke-38. Seluruh pertandingan akan digelar serentak pada Minggu, 19 Mei 2024, mulai 22.00 WIB.

Rangkaian jadwal pekan terakhir masih sangat berperan. Ada gelar juara yang masih menjadi rebutan. Selain itu juga ada perebutan tiket Liga Europa dan Liga Conference. Juga masih ada satu tim yang akan terdegradasi.

Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-38

(Live Vidio)

Minggu, 19 Mei 2024

22:00 Arsenal vs Everton

22:00 Brentford vs Newcastle

22:00 Brighton vs Manchester United

22:00 Burnley vs Nottingham

22:00 Chelsea vs Bournemouth

22:00 Crystal Palace vs Aston Villa

22:00 Liverpool vs Wolves

22:00 Luton vs Fulham

22:00 Manchester City vs West Ham

22:00 Sheffield United vs Tottenham.

Klasemen Liga Inggris



Apa yang Diharapkan pada Pekan Terakhir? Simak di bawah ini:

Perebutan Gelar Juara

Manchester City dan Arsenal akan berebut gelar juara. Man City akan juara bila menang. Mereka juga masih akan juara bila kalah asalkan Arsenal juga kalah. Adapun Arsenal baru bisa juara bila memenangi laga terakhir dan pada saat sama Man City kalah.

Perebutan Tiket Liga Champions Sudah Usai

Perebutan tiket Liga Champions sudah tuntas. Aston Villa merebut tiket terakhir. Mereka lolos mendampingi Man City, Arsenal, dan Liverpool.

Perebutan Tiket Eropa Lain

Perebutan tiket Liga Europa dan Liga Conference sedikit rumit. Faktor hasil final Piala FA, yang mempertemukan Manchester United dan Manchester City, ikut mempengaruhi.

Di atas kertas, tim yang finis di posisi kelima klasemen berhak lolos ke Liga Europa dan tim urutan keenam ke Liga Conference. Tapi, kondisinya bisa berubah bila yang menang di final Piala FA adalah Manchester United.

Pemenang Piala FA dari Inggris ditetapkan berhak atas tiket Liga Europa. Jika Man City menjadi juara Piala FA, karena mereka sudah lolos ke Liga Champions, maka jatahnya akan diberikan pada tim urutan keenam. Artinya tim urutan kelima dan keenam lolos ke Liga Europa, sedangkan tim urutan ketujuh ke Liga Conference.

Jika Manchester United yang menang, mereka akan lolos ke Liga Europa. Bila MU juga finis di posisi enam besar klasemen, mereka akan lolos bersama tim peringkat kelima. Dalam skenario ini klub yang berada di peringkat ketujuh akan lolos ke Liga Conference Europa.

Tetapi jika MU menjadi juara dan finis di urutan ketujuh atau kedelapan klasemen, maka mereka lolos ke Liga Europa bersama tim urutan kelima. Tim urutan keenam akan bermain di Liga Conference, sedangkan tim urutan ketujuh atau kedelapan tak lolos.

Tim yang Terdegradasi

Sheffield dan Burnley saat ini sudah turun kasta ke divisi Championships. Luton Town juga akan sulit selamat. Mereka membutuhkan kemenangan dengan skor di atas 12 gol untuk slamat, seraya berharap Nottingham jalah.