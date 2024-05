Jadwal dan Skuad Timnas U-20 Indonesia untuk Turnamen Toulon Cup 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-20 Indonesia akan mengikuti Turnamen Maurice Revello atau Toulon Cup 2024 di Prancis. Turnamen yang diikuti 10 negara ini akan berlangsung pada 3 sampai 16 Juni.

Rombongan Timnas U-20 Indonesia sudah bertolak dari Jakarta, Jumat malam, 24 Mei. Sebelum mengikuti turnamen di Prancis itu, para pemain akan melakukan pemusatan latihan di Como, Italia.

Pelatih Timnas U-20 Indonesia, Indra Sjafri, menilai tampil di turnamen Toulon Cup akan bermanfaat bagi timnya.

"Baik itu mencari komposisi terbaik, baik itu untuk mereka mempraktikkan game plan atau filosofi yang akan kita mainkan nanti. Saat ini kondisi tim baik dan pemain terus mengalami peningkatan dalam segala hal," kata dia, seperti termuat dalam laman PSSI.

Setelah mengikuti turnamen Toulon Cup 2024, Garuda Nusantara akan bermain di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Piala AFF U-19 2024 dijadwalkan berlangsung pada 17-29 Juli di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bulan September atau Oktober mendatang.

Sejumlah pemain seperti Welber Jardim (Sao Paulo), Riski Afrisal (Madura United), dan Kadek Arel (Bali United) sudah bergabung bersama Garuda Nusantara.

Pembagian Grup Turnamen Toulon Cup 2024:

Grup A: Arab Saudi, Korea Selatan, Pantai Gading, Prancis, Meksiko

Grup B: Indonesia, Italia, Jepang, Panama, Ukraina.

Jadwal Timnas U-20 Indonesia di Grup B Turnamen Toulon Cup 2024:

Selasa, 4 Juni 2024: Indonesia vs Ukraina (Vitrolles)

Kamis, 6 Juni 2024: Indonesia vs Panama (Aubagne)

Sabtu, 8 Juni 2024: Jepang vs Indonesia (Fos-sur-Mer)

Rabu, 12 Juni 2024: Italia vs Indonesia (Salon-de-Provence).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Daftar pemain Timnas U-20 Indonesia untuk Toulon Cup 2024:

Daftar pemain Timnas U-20 Indonesia untuk Toulon Cup 2024

Kiper: Ikram Al-Ghiffari (Semen Padang), Wayan Artha Wiguna (Bali United), Aditya Ramadhan (PSMS Medan), Fitrah Maulana Ridwan (Persib Bandung).

Bek: M. Mufli Hidayat (PSM Makassar), M. Alfahrezi Buffon (Borneo FC), Ferre Murari (Bhayangkara FC), Kadek Arel Priyatna (Bali United), Meshaal Hamzah (Persija Jakarta), Fava Sheva Rustanto (Persija Jakarta), Iqbal Gwijangge (Barito Putera), Sulthan Zaky (PSM Makassar), Farhan Sopiulloh (Persija Jakarta), Dony Tri Pamungkas (Persija Jakarta), Ardiansyah Ohorella (Persija Jakarta), Hironimus Liko (Borneo FC), Fandi Bagus (Bhayangkara FC), Welber Jardim (Sao Paolo FC), Alexandro Felix Kamuru (Barito Putera).

Gelandang: Figo Dennis (Persija Jakarta), M. Kafiatur (Dewa United), Ji Da Bin (ASIOP), Darel Valentino (Persib Bandung), Rahmat Syahwal (PSIS Semarang), Taufik Rustam (Asprov Maluku Utara), Toni Firmansyah (Persebaya Surabaya), Alkevin Baghi (Barito Putera), Arlyansyah (Persija Jakarta), Mufdi Iskandar (Malut Selection).

Penyerang: Marselinus Ama Ola (UD Logrones), Riski Afrisal (Madura United), Basajum Latuconsina (PSIS Semarang), Arkhan Kaka (Persis Solo), Camara Ousmane (JK Tamanan United), Muhammad Ragil (Bhayangkara FC), Tirec Adriano Manuri (Waanal Brothers FC), Nabil Asyura (Persija Jakarta).

Selama di Eropa, Indra Sjafri juga akan memantau sejumlah pemain keturunan, yakni Jens Raven, Xavi Wouldstra, Mauresmo Hinoke, Kaya Symons, Dion Markx, Sacha Deighton, dan D'Leanu Arts.

PSSI

Pilihan Editor: Pemain Timnas U-20 Indonesia Welber Jardim Berjuang Keras di Brasil Demi Cita-cita Gabung Liverpool