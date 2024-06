Klasemen Euro 2024 dan Rekap Hasil Kamis Dinihari 20 Juni: Timnas Jerman Lolos, Kroasia dan Swiss Tertahan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 mulai memasuki matchday kedua. Pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 19-20 Juni, tuan rumah Jerman memastikan diri sebagai tim pertama yang lolos ke babak 16 besar.

Timnas Jerman menang 2-0 atas Hungaria di Stuttgart Arena. Mereka lolos karena dipastikan bertahan di posisi dua ebsar klasemen setelah terus menang dalam dua laga awalnya.

Gol Jerman ke gawang Hungaria dicetak Jamal Musiala pada menit 22 dan Ilkay Gundogan (67). Ilkay Gundogan yang mencetak satu gol dan satu assist pada laga ini, terpilih menjadi Man of the Match.

Jerman kini memuncaki klasemen Grup A dengan nilai 6. Mereka unggul dua poin dari Swiss di posisi kedua.

Swiss hanya bermain 1-1 dengan Skotlandia pada matchday keduanya. Mereka kebobolah lebih dahulu oleh gol Scott McTominay (13), lalu membalas lewat gol Xherdan Shakiri (26).

Skotlandia, yang mengemas nilai satu, masih berpeluang lolos sebagai runner-up atau menjadi salah satu dari empat tim urutan ketiga terbaik.

Sementara itu, dalam laga lain, Kroasia dan Albania bermain 2-2. Keduanya masih berpeluang lolos, meski peluang tersebut sangat tipis.

Albania membuka keunggulan melalui gol Qazim Laci (11). Kroasia membalas melalui Andrej Kramaric (74). Klaus Gjasula kemudian membuat gol bunuh diri buat Albania (76) dan menebus kesalahannya dengan mencetak gol ke gawang Kroasia (90+5).

Kedua tim sama-sama mengemas nilai 1 di posisi ketiga dan keempat Grup B. Mereka berada di bawah Spanyol dan Italia yang akan berhadapan Kamis malam. Pemenang laga nanti akan menyusul Jerman lolos ke babak 16 besar.

Rekap Hasil Euro 2024:

Jumat, 14 Juni 2024

Jerman vs Skotlandia 5-1

Sabtu, 15 Juni 2024

Hungaria vs Swiss 3-1

Spanyol vs Kroasia 3-0

Italia vs Albania 2-1.

Minggu, 16 Juni 2024

Polandia vs Belanda 1-2

Slovenia vs Denmark 1-1

Serbia vs Inggris 0-1.

Senin, 17 Juni 2024

Rumania vs Ukraina 3-0

Belgia vs Slovakia 0-1

Austria vs Prancis 0-1.

Selasa, 18 Juni 2024

Turki vs Georgia 3-1

Portugal vs Republik Ceko 2-1.

Rabu, 19 Juni 2024

Kroasia vs Albania 2-2

Jerman vs Hungaria 2-0

Skotlandia vs Swiss 1-1.

Klasemen Euro 2024



