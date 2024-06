Siapa Juara Euro 2024? Ini Kupas Tuntas Ramalan Opta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Euro 2024 merupakan turnamen yang ke-17 dalam sejarah kompetisi dan berlangsung hingga 15 Juli 2024 di Jerman, dengan 24 tim bertarung saat Italia berusaha mempertahankan gelarnya.

Jerman menjadi tuan rumah tunggal, yang ketiga kalinya dalam tujuh edisi terakhir Piala Eropa diadakan secara eksklusif di satu negara. Semua negara besar di benua ini berharap bisa keluar sebagai juara pada saat final digelar di Berlin pada 14 Juli.

Negara-negara lain mungkin memiliki ambisi yang lebih rendah, tetapi hanya ada satu tim yang melakukan debut , yaitu Georgia. Dalam format 24 tim berarti setiap tim yang terlibat, termasuk debutan, memiliki peluang untuk setidaknya mencapai babak 16 besar.

Namun, siapa yang akan keluar sebagai juara kali ini?

Mengutip The Analyst, Superkomputer Opta telah mensimulasikan Euro 2024 sebanyak 10.000 kali dan mengonfirmasi persentase sebelum turnamen.

Prediksi Juara Euro 2024

Inggris (19,9%) dinobatkan sebagai favorit untuk memenangkan Euro 2024 oleh Superkomputer Opta.

Tim asuhan Gareth Southgate tidak pernah memenangkan Euro dan mengalami kekalahan memilukan dari Italia di final terakhir, tetapi model kami memberi mereka kemungkinan tertinggi untuk meraih satu langkah lebih baik tahun ini.

Tim yang paling mungkin menghentikan Inggris adalah Prancis (19,1%), yang mengalahkan The Three Lions di Qatar dan mencapai dua final Piala Dunia terakhir.

Tuan rumah Jerman (12,4%), Spanyol (9,6%), dan Portugal (9,2%) juga dianggap sebagai penantang kuat untuk memenangkan Euro.

Akan lebih sulit bagi Belanda (5,1%), juara bertahan Italia (5,0%), dan Belgia (4,7%) untuk mengajukan tantangan, tetapi superkomputer tidak sepenuhnya mengabaikan peluang ketiga tim tersebut.

Tim Favorit di Euro 2024

Inggris

Inggris sering datang ke turnamen besar selama dua dekade terakhir sebagai pesaing yang layak, tetapi menjadi favorit akan menjadi perasaan baru bagi skuad yang penuh dengan bakat menyerang.

Dipimpin oleh striker Bayern Munich Harry Kane, talisman Real Madrid Jude Bellingham – yang baru saja meraih kejayaan Liga Champions – dan bintang Manchester City Phil Foden, tidak ada pertahanan di Euro yang akan senang menghadapi Inggris.

Grup yang berisi Denmark, Serbia, dan Slovenia tidak diharapkan menjadi masalah besar bagi Inggris dalam hal progresi, dengan tempat di babak 16 besar (95,4%) hampir pasti. Namun, finis pertama mungkin lebih penting di grup ini dibandingkan grup lain, karena runner-up Grup C harus bermain melawan juara Grup A – yang kemungkinan adalah tuan rumah Jerman – di babak 16 besar, jadi awal yang cepat bisa sangat penting bagi harapan The Three Lions.

Inggris adalah pemain berpengalaman di Kejuaraan Eropa dan telah bermain dalam 38 pertandingan turnamen secara total. Kesuksesan sejauh ini menghindar mereka, meskipun, dan tidak ada tim yang bermain sebanyak mereka tanpa pernah memenangkan turnamen.

Ada peluang 70,0% bahwa Inggris mencapai perempat final untuk ketiga kalinya dalam empat Euro, sementara peluang mereka untuk mencapai empat besar adalah yang tertinggi di antara tim lainnya, yaitu 48,2%.

Inggris menjadi finalis lagi di hampir sepertiga (31,1%) dari simulasi turnamen kami untuk 2024 dan keluar sebagai juara 19,9% dari waktu.

Jika mereka ingin mencapai tujuan, ada kemungkinan besar Inggris harus mematahkan kutukan adu penalti mereka. Di antara tim yang telah berpartisipasi dalam setidaknya dua adu penalti Euro, Inggris memiliki tingkat keberhasilan terendah dari negara manapun, hanya memenangkan satu dari lima adu penalti yang mereka ikuti.

Namun, jika penalti dikecualikan, Inggris hanya kalah satu kali dari 18 pertandingan terakhir mereka di Kejuaraan Eropa – kekalahan terkenal dari Islandia pada tahun 2016.

Dengan kapten Kane yang tampil impresif untuk Bayern musim ini dan memiliki catatan mencetak gol yang luar biasa di turnamen besar, tim-tim pesaing lainnya tahu bahwa mengalahkan Inggris adalah kunci untuk peluang mereka meraih kejayaan Euro.

Prancis

Superkomputer Opta menempatkan dua tim jauh di atas yang lainnya menjelang Euro. Selain Inggris, Prancis juga sangat difavoritkan untuk meraih juara dan hanya sedikit di belakang The Three Lions.

Pertemuan semifinal potensial antara Inggris dan Prancis bisa menjadi sangat penting sekaligus dramatis, dengan pertarungan tim-tim ini di perempat final Piala Dunia masih segar dalam ingatan, terutama bagi Kane, yang gagal mengeksekusi salah satu dari dua penalti yang dia dapatkan.

Kane dan bintang Prancis Kylian Mbappé masing-masing mencetak 12 gol dalam 18 pertandingan selama tiga turnamen internasional besar terakhir, yang merupakan total tertinggi yang dicapai oleh pemain Eropa lainnya dalam acara tersebut.

Antoine Griezmann juga tampil mengesankan di turnamen besar. Sejak Euro 2016, ia telah terlibat langsung dalam lebih banyak gol (18) daripada pemain Eropa lainnya, mencetak 11 gol dan memberikan tujuh assist dalam 25 pertandingan di Piala Dunia dan Euro.

Pelatih Les Bleus Didier Deschamps memiliki rekam jejak yang kuat juga. Jika dia mengangkat trofi di Euro 2024, dia akan menjadi orang pertama yang memenangkan Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa baik sebagai pemain maupun pelatih kepala.

Deschamps dan Prancis mencapai prestasi tersebut dalam 19,1% dari simulasi kami, menempatkan mereka hanya sedikit di belakang Inggris. Mereka mencapai final 30,4% dari waktu dan semifinal pada tingkat 48,1%.

Akan menjadi kejutan besar jika mereka tidak setidaknya mencapai delapan besar (69,2%), bahkan jika pertandingan Matchday 2 melawan Belanda memberikan ujian awal.

Jika mereka memuncaki Grup D, yang mereka lakukan dalam lebih dari setengah (57,9%) dari simulasi kami, pertandingan babak 16 besar dengan runner-up Grup F tidak mungkin menimbulkan banyak kekhawatiran, kecuali Portugal tergelincir ke posisi runner-up.

Tim yang Berpotensi Juara

Jerman

Meskipun Inggris adalah favorit, 10 dari 16 Kejuaraan Eropa UEFA sebelumnya telah dimenangkan oleh Jerman, Spanyol, Prancis, atau Italia, sehingga tim mana pun di luar kuartet tersebut akan berusaha keras untuk mengangkat trofi.

Salah satu anggota grup tersebut, Jerman, sekali lagi dianggap sebagai penantang kuat meskipun mengalami dekade yang sulit di turnamen besar sejak memenangkan Piala Dunia pada 2014, dan mengalami enam kekalahan persahabatan sejak kampanye buruk mereka di Qatar.

Jerman akan membuat penampilan kejuaraan Eropa ke-14 yang memperpanjang rekor dan, di kandang sendiri, mereka dinilai sebagai pemenang ketiga yang paling mungkin.

Sangat mengejutkan bahwa Jerman belum memenangkan pertandingan knockout di turnamen internasional besar sejak Euro 2016, juga mereka belum mencatatkan clean sheet sejak menghadapi Slovakia di babak 16 besar di acara tersebut delapan tahun lalu – mereka kebobolan dalam 12 pertandingan berturut-turut di Piala Dunia dan Euro.

Mereka tersingkir di babak penyisihan grup dari dua Piala Dunia terakhir dan di babak 16 besar di Euro 2020, sementara tidak ada negara tuan rumah tunggal yang memenangkan turnamen sejak Prancis melakukannya 40 tahun yang lalu, sehingga Julian Nagelsmann memiliki pekerjaan yang berat.

Jerman mungkin memerlukan beberapa penampilan istimewa dari bintang veteran mereka, dengan Manuel Neuer, Toni Kroos yang akan pensiun, Ilkay Gündogan, dan Thomas Müller di antara pemain internasional berpengalaman yang disebutkan dalam skuad mereka.

Müller memiliki 10 gol Piala Dunia atas namanya, tetapi belum mencetak gol dalam 15 pertandingan di Euro, jadi dia akan memerlukan dukungan dari pemain depan Arsenal Kai Havertz dan Niclas Füllkrug dari Borussia Dortmund.

Jerman memiliki peluang 36,5% untuk mencapai semifinal. Ada kesenjangan yang cukup besar antara mereka dan tim di bawahnya (Spanyol dan Portugal), dengan tuan rumah menjadi satu-satunya tim selain Inggris dan Prancis yang memenangkan turnamen dalam lebih dari 10% simulasi kami, melakukannya 12,4% dari waktu.

Jadi, meskipun narasi seputar Jerman menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak berada di jalur yang benar untuk menang, superkomputer jelas bahwa mereka tidak boleh diabaikan, dengan kemenangan persahabatan atas Prancis dan Belanda pada bulan Maret memberikan peringatan yang adil kepada tim-tim lainnya.

Spanyol

Spanyol akan bersaing dengan Italia, Kroasia, dan Albania dalam apa yang tampaknya menjadi Grup B yang kompetitif. La Roja, tiga kali juara, dinilai sebagai tim yang paling mungkin bersaing untuk meraih kejayaan oleh Superkomputer Opta, meskipun mereka hanya memenangkan grup yang sulit tersebut 47,3% dari waktu.

